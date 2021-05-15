Дзидзьо впервые отреагировал на скандальные заявления бывшей жены

Дзидзьо и Ярослава / instagram.com/slavia_official

Украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом Дзидзио после длительного молчания опубликовал стих, который можно оценивать как неоднозначный, и имеющий отношение к его разводу.

Дзидзьо после объявления о разводе не сказал для интервью ни слова о взаимоотношенияхс с женой, но теперь решил нарушить молчание.

"Прикрылась чистотой подлость

И вылезла на слуп.

Заявила на весь мир жалейка,

Так неприятно пахнет грязь.

Собаки лают, ветер носит,

А я тихонечко молчу.

Никому правды не скажу,

Потому что правда - хуже лжи ...", - написал он в Instagram.Читайте такжеПевец Дзидзьо сказал, что оставит жене Славе после развода

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio/

На слова Дзидзьо ответили его друзья и фанаты. Мужчины поддержали, а женщины накинулись с обвинениями.

"Тяжелое испытание в твоей жизни, Михаил! Пусть Боженька поможет пройти тебе его достойно!", - пишет Александр Пономарев.

"Я знаю, что все будет хорошо

За тебя я Бога молю

Хотя мы уже больше не пара

Я тебя сердцем люблю

Я знаю, что время не приходит

Проходит, проходит наше время

Давай сохраним с тобой

Нить, связывающая нас...", - написала ему в ответ Ярослава.

"Самая большая проблема правды - это то, что ее никто не видел. У лжи же всегда есть свидетели ...", "Нууууу, это вас, Михаил, отнюдь не украшает, а наоборот доказывает, что она говорит правду ... Лучше уж действительно молчать, чем такое ....", "Та задолбалася Слава молчать!!! Может, уже, наконец, ей хочется кричать?", - пишут пользователи Сети.

Напомним, что в недавнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.

Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.

Напомним, что на шоу Голос діти Дзидзьо был тренером, а на шоу Танці з зірками участвовал с обольстительной партнершей - это добавило слухов об его изменах жене.

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