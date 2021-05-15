Дзидзьо впервые отреагировал на скандальные заявления бывшей жены

Михаил Хома первый заявил о разводе с женой, но не сообщал никаких подробностей об их отношениях.
Украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом Дзидзио после длительного молчания опубликовал стих, который можно оценивать как неоднозначный, и имеющий отношение к его разводу.
Дзидзьо после объявления о разводе не сказал для интервью ни слова о взаимоотношенияхс с женой, но теперь решил нарушить молчание.
"Прикрылась чистотой подлость
И вылезла на слуп.
Заявила на весь мир жалейка,
Так неприятно пахнет грязь.
Собаки лают, ветер носит,
А я тихонечко молчу.
Никому правды не скажу,
Потому что правда - хуже лжи ...", - написал он в Instagram.Читайте такжеПевец Дзидзьо сказал, что оставит жене Славе после развода
На слова Дзидзьо ответили его друзья и фанаты. Мужчины поддержали, а женщины накинулись с обвинениями.
"Тяжелое испытание в твоей жизни, Михаил! Пусть Боженька поможет пройти тебе его достойно!", - пишет Александр Пономарев.
"Я знаю, что все будет хорошо
За тебя я Бога молю
Хотя мы уже больше не пара
Я тебя сердцем люблю
Я знаю, что время не приходит
Проходит, проходит наше время
Давай сохраним с тобой
Нить, связывающая нас...", - написала ему в ответ Ярослава.
"Самая большая проблема правды - это то, что ее никто не видел. У лжи же всегда есть свидетели ...", "Нууууу, это вас, Михаил, отнюдь не украшает, а наоборот доказывает, что она говорит правду ... Лучше уж действительно молчать, чем такое ....", "Та задолбалася Слава молчать!!! Может, уже, наконец, ей хочется кричать?", - пишут пользователи Сети.
Напомним, что в недавнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.
Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.
Напомним, что на шоу Голос діти Дзидзьо был тренером, а на шоу Танці з зірками участвовал с обольстительной партнершей - это добавило слухов об его изменах жене.
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