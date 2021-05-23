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Победители Евровидения-2021 влипли в скандал: появились новые подробности

23 мая 2021, 19:11
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Солист Måneskin пройдет добровольный тест на наркотики.

Måneskin
Домиано Давид сдаст тест на наркотики / Reuters

Победитель конкурса Евровидения 2021, солист рок-группы Måneskin Домиано Давид добровольно сдаст тест на наличие в организме наркотических веществ.

"Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса Евровидение, которое появилось вчера вечером с грин-рума (место, где находится группа в период проведения конкурса). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Отмечается, что артисты были готовы пройти тест еще вчера вечером.

Участники Måneskin объясняли, что на столе была разбитая посуда, которую певец пытался смахнуть.

"Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", — подчеркнули организаторы.

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Напомним, солиста итальянской группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Ролик опубликовал испанский журналист Давид Санчес де Кастро в своем Twitter, позже разлетелся по всему интернету.

На кадрах видно, что Дамиано и другие участники группы сидят за столом и пьют. В какой-то момент музыкант наклоняется к столу.

Дамиано заявил, что не принимал наркотики, а собирал осколки стекла со стола.

Финал Евровидения 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, из 499 баллами. На третьем с 432 баллами — Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears).
  • Вокалист группы Måneskin попал в курьезную ситуацию на Евровидении.
  • После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте.

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