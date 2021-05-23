Победители Евровидения-2021 влипли в скандал: появились новые подробности

Домиано Давид сдаст тест на наркотики / Reuters

Победитель конкурса Евровидения 2021, солист рок-группы Måneskin Домиано Давид добровольно сдаст тест на наличие в организме наркотических веществ.

"Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса Евровидение, которое появилось вчера вечером с грин-рума (место, где находится группа в период проведения конкурса). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Отмечается, что артисты были готовы пройти тест еще вчера вечером.

Участники Måneskin объясняли, что на столе была разбитая посуда, которую певец пытался смахнуть.

"Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", — подчеркнули организаторы.

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Напомним, солиста итальянской группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Ролик опубликовал испанский журналист Давид Санчес де Кастро в своем Twitter, позже разлетелся по всему интернету.

На кадрах видно, что Дамиано и другие участники группы сидят за столом и пьют. В какой-то момент музыкант наклоняется к столу.

Дамиано заявил, что не принимал наркотики, а собирал осколки стекла со стола.

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