"Половая жизнь, которую заслужила": в Сети восхитились фото Славы Каминской на полу

Певица продолжает баловать фанатов откровенными фото.
Поп-певица, солистка популярного коллектива НеАнгелы и актриса (Голая правда) Слава Каминская поделилась с фолловерами откровенным кадром.
На своей странице в социальной сети Instagram она выложила фото, в котором позирует в черном топе и трусах с высокой талией. "Живите сегодняшним днем. Планируйте моменты радости в обыденных вещах и прекратите откладывать счастье на послезавтра. Цем, спокойной", ‒ подписала фото Каминская.
"Половая жизнь, которую ты заслужила", "Амазонка", "Так и просится засадить", "Невозможно быть такой красивой", "Слава заманивает очередную жертву", ‒ написали восхищенные фолловеры.
Читайте такжеСлава Каминская высказалась о повторном изгнании с Танців з зірками
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Слава Каминская после развода с мужем Эдгаром нашла себе нового возлюбленного.
- "Он не лезет в шоу-бизнес, ему это не нужно. Шоу-бизнес – это не его. Ну и я уже одного представляла. Допредставлялась, хватит. На те же грабли еще раз наступать не собираюсь", - рассказала певица.
Автор: Дмитрий Видоменко