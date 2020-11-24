"Половая жизнь, которую заслужила": в Сети восхитились фото Славы Каминской на полу

Слава Каминская / Instagram

Поп-певица, солистка популярного коллектива НеАнгелы и актриса (Голая правда) Слава Каминская поделилась с фолловерами откровенным кадром.

На своей странице в социальной сети Instagram она выложила фото, в котором позирует в черном топе и трусах с высокой талией. "Живите сегодняшним днем. Планируйте моменты радости в обыденных вещах и прекратите откладывать счастье на послезавтра. Цем, спокойной", ‒ подписала фото Каминская.

"Половая жизнь, которую ты заслужила", "Амазонка", "Так и просится засадить", "Невозможно быть такой красивой", "Слава заманивает очередную жертву", ‒ написали восхищенные фолловеры.

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Напомним, ранее Главред сообщал: