Позитив признался, что оказался в смертельной опасности на съемках

Позитив / Пресс-служба Нового канала

Украинский музыкант Позитив согласился отправиться с коллегой Мишель Андраде в Боливию во время съемок проекта "Орел и решка" на Новом канале.

Но став телеведущим, он ощутил все прелести дикой природы. Воспользовавшись золотой картой, которую предоставил Новый канал для шоу "Орел и решка", Позитив отправился в "сафари" через джунгли на ферму ягуаров. Там-то он и повстречался с представителями фауны, которые могут убить. Алексей Завгородний всю дорогу боролся со своей фобией.

"У меня есть единственный страх – пчелы и все, что летает и жалит. Я боялся, что как только попаду в джунгли, на меня нападут всевозможные странные насекомые, и все закончиться печально, — признался Позитив. — Но нам повезло – единственными, кто нас поедал, были комары".Читайте такжеМишель Андраде и Позитив стали ведущими шоу Орел и Решка 2021

Как объяснил певец, достаточно было постоять без движения одну минуту, как каким-то образом они облепливали все тело и кусали даже через одежду. Были и маленькие мошки, после которых оставались болезненные укусы. Но столкнулись они и с опасными насекомыми.

"Когда плыли по реке, с деревьев на нас падали термиты и муравьи, которые могли оказаться опасными для жизни", - пожаловался он.

Насекомые — не единственная опасность, с которой Позитив столкнулся на съемках "Орла и решки".

Позитив в Боливии / Пресс-служба Нового канала

"Еще я прыгал в дикий водопад – с мутной водой, сквозь которую не просматривалась глубина. Честно, было очень страшно! Это еще и первые часы нашей съемки, а так хотелось поездить по стране и увидеть Боливию во всей красе", — смеется ведущий.

Они с Мишель Андраде открыли юбилейный десятый сезон "Орла и Решки".

А вот в новом выпуске "Орла и решки" шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн отправятся в Португалию.

Напомним, что все новый выпуски шоу "Орел и решка" 2021 выходят на Новом канале по субботам в 10-00.