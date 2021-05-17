Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной

Манижа / instagram.com/manizha

В Роттердаме прошла торжественная церемония открытия Евровидения 2021, и представители стран дали новые комментарии и интервью перед первым полуфиналом шоу.

Российская участница Манижа, которая подняла в песне мотивы прав женщин, любви и ЛГБТ, и была негативно воспринята в своей стране, но зато ее посыл поддержала группа Go-A из Украины.

Как сообщает Deutsche Welle, Манижа также позитивно отнеслась к представителю Украины на Евровидении, хотя им нельзя говорить хорошо друг о друге.

"Катя очень крутая. Мне очень жаль, что есть этот конфликт. Мне даже кажется, что люди на Евровидении его специально пытаются придумать, что ты, типа, не можешь сказать, что Украина - очень крутая. Но там живет огромное количество фантастических музыкантов. И Go-A - реально классные. Я видела их выступление, как независимо они себя ведут. Эта независимость, непохожесть доступны очень маленькому числу артистов", - рассказала певица.Читайте такжеУкраина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления

Она дипломатически ушла от обсуждения конфликта между Россией и Украиной, частично ответив на вопрос о том, что страны ставят друг другу не самые высокие оценки на Евровидении.

"Я не знаю, потому что я не похожа на политика. Катя Павленко тоже не похожа на политика. По-моему, мы обе похожи на женщин, которые любят свою музыку и делают свое дело. Но, к сожалению, за них кто-то там пытается что-то придумать, - считает девушка. - Порой действительно происходят ужасные вещи. И, к сожалению, они сказываются на нас. Люди этого не заслуживают, потому что политика - это политика. А обычная жизнь, реальная жизнь, в которой хлеб найти и прожить нормально и счастливо, это несовместимые вещи с политикой".

Напомним, что Манижа подняла в песне Русская женщина актуальные вопросы стереотипов об отношениях и понятии семьи и обязанностей женщин в ее стране.

Как известно, организаторы Евровидения 2021 отказались от концерта без зрителей и намерены провести выступление в Роттердаме с полным залом купивших билеты фанатов шоу.

Украина будет выступать в первом полуфинале Евровидения после Росси и перед Мальтой.

Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.