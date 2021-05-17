УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной

17 мая 2021, 16:10

Российская певица Манижа открыто рассказала о своих впечатлениях об Украине и России.

Манижа
Манижа / instagram.com/manizha

В Роттердаме прошла торжественная церемония открытия Евровидения 2021, и представители стран дали новые комментарии и интервью перед первым полуфиналом шоу.

Российская участница Манижа, которая подняла в песне мотивы прав женщин, любви и ЛГБТ, и была негативно воспринята в своей стране, но зато ее посыл поддержала группа Go-A из Украины.

Как сообщает Deutsche Welle, Манижа также позитивно отнеслась к представителю Украины на Евровидении, хотя им нельзя говорить хорошо друг о друге.

"Катя очень крутая. Мне очень жаль, что есть этот конфликт. Мне даже кажется, что люди на Евровидении его специально пытаются придумать, что ты, типа, не можешь сказать, что Украина - очень крутая. Но там живет огромное количество фантастических музыкантов. И Go-A - реально классные. Я видела их выступление, как независимо они себя ведут. Эта независимость, непохожесть доступны очень маленькому числу артистов", - рассказала певица.Читайте такжеУкраина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления

Она дипломатически ушла от обсуждения конфликта между Россией и Украиной, частично ответив на вопрос о том, что страны ставят друг другу не самые высокие оценки на Евровидении.

"Я не знаю, потому что я не похожа на политика. Катя Павленко тоже не похожа на политика. По-моему, мы обе похожи на женщин, которые любят свою музыку и делают свое дело. Но, к сожалению, за них кто-то там пытается что-то придумать, - считает девушка. - Порой действительно происходят ужасные вещи. И, к сожалению, они сказываются на нас. Люди этого не заслуживают, потому что политика - это политика. А обычная жизнь, реальная жизнь, в которой хлеб найти и прожить нормально и счастливо, это несовместимые вещи с политикой".

Напомним, что Манижа подняла в песне Русская женщина актуальные вопросы стереотипов об отношениях и понятии семьи и обязанностей женщин в ее стране.

Как известно, организаторы Евровидения 2021 отказались от концерта без зрителей и намерены провести выступление в Роттердаме с полным залом купивших билеты фанатов шоу.

Украина будет выступать в первом полуфинале Евровидения после Росси и перед Мальтой.

Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.

Dzidzio Дзидзьо новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країниДан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни "Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо"Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо Поздравления с Днем жен-мироносиц: открытки и пожелания на День супругиПоздравления с Днем жен-мироносиц: открытки и пожелания на День супруги Елена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные нарядыЕлена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные наряды Убийственный удар: пойдет ли Зеленский до конца в деле МедведчукаУбийственный удар: пойдет ли Зеленский до конца в деле Медведчука

Последние новости

16:26
Блинкен резко высказался о России и заявил об угрозе для Европы
16:24
"Cвященный орган": менеджер Укрпочты разворошила Сеть постом о сексе
16:10
Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной Видео
16:10
Что будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничем мнение
16:02
Шашлык из рыбы на мангале: невероятно простой и вкусный рецепт Видео
Реклама
15:52
Степанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх" Видео
15:52
Весеннее обострение: Кива сравнил себя со Скоропадским и пригрозил советнику Авакова Видео
15:41
"Автомагистраль-Юг" завершает "Большую стройку" двухуровневых развязок и моста на новой трассе Н-31
15:31
"Смертельный отдых": стали известны причины гибели пары студентов сумского вуза
15:20
Гороскоп на завтра 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Видео
15:18
Звезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фото
14:56
От прописки до водительских прав: приложение Дія масштабно обновило сервисы Видео
14:54
Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом Видео
14:49
Сообразили на троих: Украина, Грузия и Молдова создали альянс, чтобы вступить в ЕС Видео
14:42
Дочь Поляковой в школе похвасталась смелым нарядом для взрослых
14:42
В моде белые брюки, в которых можно выглядеть непринужденно и стильно одновременно Фото Видео
14:16
В Слуге народа сообщили, когда Рада может назначить новых министров
13:49
Строительство Северного потока-2 на финишной прямой: в ФРГ сделали важное заявление Видео
13:31
"Метинвест" к 15-летию компании запустил проект о своих достижениях
13:20
Названа дата большой пресс-конференции Зеленского: о чем будет говорить президент Видео
Реклама
13:15
Адвокат рассказал, что не так с обращением Чауса и объяснил "привет Порошенко" Видео
13:04
Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления
13:00
ЧП в столичной подземке: на станции Арсенальная под поезд попал пассажир
12:51
У Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев Видео
12:38
Никаких справок в очередях: Зеленский назвал дату отказа госорганов от бумажной волокиты Видео
12:30
Назвали имя победительницы конкурса Мисс Вселенная 2020
12:28
Тимошенко появилась в Раде с новой прической и в стильном платье Видео
12:25
Переговоры Зеленского с Путиным по Донбассу: Арестович рассказал о предложении Ермака Видео
12:18
"Красивой пары не стало": погибли студенты сумского вуза
12:10
Настоящая причина кадровых перестановок в Кабмине мнение
12:03
Над скандальной диссертацией Кивы нависла угроза: у Авакова раскрыли детали Видео
11:36
Будет греметь и лить, как из ведра: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра Видео
11:28
"Выплакать ПДЧ нельзя": у Кулебы возмутились истерикой вокруг саммита НАТО Видео
11:23
Экономическая катастрофа: пирамида из долговых обязательств Украины рухнет, а за ней и курс гривни мнение
11:15
Компания "Автомагистраль-Юг" восстановит объездную дорогу Харькова до осени
11:06
"Сексуальная": Настя Каменских в мини позволила наряду сползти с плеч
10:59
Заместитель министра юстиции трудоустроила в Кабмин своих родственников и друзей - СМИ актуально
10:57
Скандальный судья Чаус записал обращение и анонсировал громкие разоблачения Видео
10:48
Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне Видео
10:34
Восемь признаков того, что вы пьете недостаточно воды Видео
Реклама
10:24
"Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде
10:22
Трагедия в Чугуеве: опубликованы последние слова экипажа АН-26 перед крушением самолета Видео
10:21
Почему никогда не следует хранить лук и чеснок в холодильнике Видео
10:10
Как начать бегать легко: врачи из Гарварда назвали способы Видео
09:58
Тина Кароль интригующе высказалась об отношениях с Даном Баланом
09:54
Искал секс на стороне: СМИ узнали об амурных связях миллиардера-бабника Билла Гейтса Видео
09:51
Украинцев предупредили о новом ударе коронавируса-мутанта: кто под угрозой Видео
09:45
Стало известно, сколько Метинвест выплатил налогов за 15 лет
09:37
Рак яичек: пять новых основных симптомов заболевания, которые нельзя игнорировать Видео
09:24
Высокое кровяное давление: самый простой способ понизить его сегодня Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять