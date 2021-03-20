Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора

Андрей Лавров / instagram.com/actors_sled/

Российский актер Андрей Лавров задержан в Москве за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику военной автоинспекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российские СМИ выяснили, что 44-летний артист с ножом-бабочкой в руках на повышенных тонах разговаривал с инспектором на Котельнической набережной в районе Кузнецкого моста. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает источник ТАСС среди полиции, Андрей Лавров нападал на полицейского полностью пьяным.

Отметим, что сам актер сознался в содеянном. По данным Life Shot, в отношении актера возбуждено уголовное дело.

Как известно, Андрей Лавров отметился в сьемках многочисленных российских сериалах "про ментов" и про военных.

Особо Лавров стал известным после съемок в телесериале След. Там актер исполняет роль капитана Котова. Также он сыграл в сериалах Кулагин и партнеры, Бункер, или ученые под землей, Братья по-разному и СОБР.