Самый большой музыкальный фестиваль лета перенесли на 2022 год

Sziget 2021 / instagram.com/szigetofficial/

Знаменитый венгерский фестиваль Sziget решили отменить в 2021 году, и перенести на 2022 год.

На официальной странице в Instagram Sziget появилось обращение организатора Тамас Кадар.

"Как многие из вас, вероятно, знают, атмосфера неопределенности, вызванная пандемией, по-прежнему очень заметна в фестивальном бизнесе. Вся наша команда в Sziget считает, что наша ответственность - осторожно преодолевать эти бурные времена.

Итак, после тщательного изучения наших возможностей и обеспечения безопасности всех вас, а также наших сотрудников и артистов, мы вернем вам Остров Свободы во всей его красе летом 2022 года", - говорится в сообщении.

Организаторы предупредили, что билет, купленный в 2020 году будет действительным в 2022 году. Зрители также получат подарочный кредит в качестве благодарности за лояльность.

Напомним, что фестиваль Sziget 2020 переносили на 11 августа 2021. Новая дата проведения концертов пока что не сообщается.

Как ранее сообщал Главред, фестиваль Atlas Weekend 2021 отменили, потому что западные исполнители отказались приезжать.