На Atlas Weekend 2021 изменили состав участников

Atlas Weekend 2021 / пресс-служба

Пока в мире остается тенденция к закрытым границам и карантинным мерам из-за коронавируса. В 2020 году фестиваль Atlas Weekend был перенесен из-за того, что в Украине повысился уровень заболеваемости коронавирусом, а в 2021 году организаторы сразу предупредили о том, что музыканты из Западных стран не приедут на фестиваль.

Как сообщает пресс-служба, из-за закрытых границ и карантина в мире, большинство западных артистов не смогут этого года прилететь в Украину. И организаторы приняли наиболее удачное решение в данных условиях. Все выступления иностранных артистов перенесли на 2022, а летом 2021 устроили локальный музыкальный праздник.

"Мы сохраняем даты проведения во второй неделю июля и локацию на ВДНГ, а также добавляем 1 бесплатный день в понедельник. Сейчас мы разрабатываем план безопасной и атмосферной встречи, формируем новый лайнап, ведем переговоры с украинскими и СНГ артистами, планируем территорию и билетные квоты с учетом карантинных требований", - поделился планами Дмитрий Сидоренко, основатель и генеральный директор фестиваля Atlas Weekend. Он пообещал эксклюзивные выступление, интерактив и много приятных сюрпризов тем, кто придет на фестиваль.

Atlas Weekend 2021 / пресс-служба

Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. А также, по выгодным условиям, можно будет обменять свои билеты и посетить фестиваль в 2021 году, или же вернуть деньги. Детали организаторы объявят в ближайшее время.

"Ситуация меняется чуть ли не ежедневно и нам надо собрать всю информацию воедино и выйти к вам с решениями, - отмечает Дмитрий Сидоренко.

Он отметил, что команда занимается вопросами с билетами на будущее мероприятие, способом их обмена и возврата.

Напомним, что Евровидение 2021 пройдет со зрителями. В 2020 году Евровидение было отменено.