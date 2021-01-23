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Смелая бабка: Пугачева отписалась от Киркорова после поста в поддержку Путина

23 января 2021, 21:05
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Певица быстро нашла замену бывшему супругу и подписалась в Instagram на Навального.

Алла Пугачева
Алла Пугачева отписалась от Киркорова / Instagram

Известная российская певица Алла Пугачева решила отписаться от своего бывшего мужа Филлипа Киркорова в Instagram, который призвал поддержать президента России Владимира Путина, а не оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем Telegram-канале Кровавая барыня сообщила телеведущая Ксения Собчак.

"Вот тебе бабка и Юрьев День!))" – прокомментировала наблюдение Собчак.

При этом, как сообщает Собеседник, Пугачева подписалась на арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня вышли поддержать десятки тысяч человек по всей России.

Известно, что два дня назад Филипп Киркоров призвал россиян "сплотиться вокруг "Лидера".

"В честь сегодняшней даты: абсолютное #очко 21.01.21 предлагаю всем "обнулиться"! Блогерам и другим "новичкам" предлагаю закончить играть в серьезные игры... Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим "Лидером", кажется, у нас уже был один "немецкий" пациент в истории, все помнят к чему это привело", - написал Киркоров.

  • Как известно, Филипп Киркоров с 2014 года не раз гастролировал в аннексированном Россией Крыму, и не скрывает свою политическую позицию - поддержку Путина в вопросе территориальной целостности Украины.
  • Напомним, что Литва запретила Филиппу Киркорову въезд на 5 лет за его политическую позицию. В МИД Литвы подчеркнули, что Филипп Киркоров обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины.
  • Реакцией Филиппа Киркорова стало нанять Александра Добровинского для отмены запрета через суд.
  • Кроме того, публично Киркоров объявил, что в этом виновен президент Украины Владимир Зеленский - его "друг", из-за бездеятельности которого якобы наказали Киркорова.

новости России Навальный новости Алла Пугачева Филипп Киркоров Алексей Навальный
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