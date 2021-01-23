Смелая бабка: Пугачева отписалась от Киркорова после поста в поддержку Путина

Алла Пугачева отписалась от Киркорова / Instagram

Известная российская певица Алла Пугачева решила отписаться от своего бывшего мужа Филлипа Киркорова в Instagram, который призвал поддержать президента России Владимира Путина, а не оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем Telegram-канале Кровавая барыня сообщила телеведущая Ксения Собчак.

"Вот тебе бабка и Юрьев День!))" – прокомментировала наблюдение Собчак.

При этом, как сообщает Собеседник, Пугачева подписалась на арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня вышли поддержать десятки тысяч человек по всей России.

Известно, что два дня назад Филипп Киркоров призвал россиян "сплотиться вокруг "Лидера".

"В честь сегодняшней даты: абсолютное #очко 21.01.21 предлагаю всем "обнулиться"! Блогерам и другим "новичкам" предлагаю закончить играть в серьезные игры... Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим "Лидером", кажется, у нас уже был один "немецкий" пациент в истории, все помнят к чему это привело", - написал Киркоров.