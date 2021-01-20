Филипп Киркоров подает в суд на Литву

Король Российской поп-музыки намерен отменить санкции против себя со стороны европейской страны.
Российский исполнитель Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд в страну на 5 лет.
Филипп Киркоров жестко отреагировал на решение МИД Литвы внести его в список людей, которым ограничили въезд в страну за то, что он признает Крым Российским.
Киркоров нанял адвокатов, и пообещал отменить "несправедливость" в суде. Россиянин с радикальной политической позицией уверен, что "использовать культуру в политических целях - недостойно". Читайте такжеОля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым
Киркоров обратится в Европейский суд, его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский, пишет телеграм-канал Mash.
"Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — заявил юрист.
После этого издание РИА Новости подтвердило информацию телеграм-канала.
"Киркоров обжалует в суде 5-летний запрет на въезд в Литву, сообщил РИА Новости его представитель", - говорится в сообщении.
Напомним, в МИД Литвы подчеркнули, что ФИлипп Киркоров обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.