Солистке Go-A стало плохо вопреки карантину - она сообщила о состоянии

Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Участие Украины в Евровидении 2021 внезапно оказалось в опасности - фронтвумен Екатерина Павленко стала себя плохо чувствовать, и репетиция пройдет без нее.

Как сообщает пресс-служба Суспильного ТВ, которое занимается организацией конкурса в 2021 году, певица сдала тест на Covid-19.

"Екатерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция пройдет без солистки группы Go_A. Поэтому согласно протоколу здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем мы ожидаем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", - говорится в сообщении.

"Ото нада було на тій річці плавати вчора", "Одужання, вся країна з тобою!", "Здоров'я", "Случиться может с каждым. Скорейшего выздоровления. Всё будет хорошо", "Капец", "Скорейшего выздоровления", "здається все ок! Катерина у себе виклала, що вродє все ок", - пишут в комментариях.

Катерина в своем Instagram опубликовала сторис, в котором коротко написала, что она уже ОК.

Напомним, что четыре дня назад состоялась первая репетиция группы Go_A на сцене Ahoy Arena в Роттердаме.

После этого группа пару дней гуляла по Роттердаму и встретила конкурентов.

Первый полуфинал Евровидения пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая. Украина выступает в первом полуфинале предпоследней по очереди.