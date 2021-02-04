"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Сергей Соседов считает, что Софии Ротару пора завершать карьеру певицы. Более того, критик уверен, что народная артистка Украины и сама понимает, что ей не стоит выступать, но боится обидеть приглашающую сторону.

Как заявил Сергей Соседов в интервью на YouTube канале Елены Ханги, старые песни Ротару - прекрасны, но ему не нравятся новые.

"Эти новые песни - как одна большая. "…Ты мой океан любви…", "…Мелодия моей любви…" - все какие-то океаны и моря любви, и все одно и то же… Она может из Огонька в Огонек петь одно и то же, а все будут думать, что это новая песня", - говорит Соседов.

Бывший судья Х-Фактора просто не оставил кирпича на кирпиче от творчества и карьеры Ротару.

"Соня себя исчерпала, безусловно. Соня уже, конечно, не та, что тут говорить, - утверждает критик. - Слабый репертуар, который не запоминается. Нет мелодий, нет красивых мотивов… Когда-то она пела эмоциональные молдавские, украинские мелодии, это было чудо. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и все это музыкально не интересно. И Соня понимает, что это не интересно…"

Он даже сравнил Софию Ротару со "свадебным генералом", намекая на характер ее выступлений.

"Соня как свадебная генеральша приезжает и поет, хотя петь ей уже не надо", - подчеркнул россиянин.

Напомним, Сергей Соседов за украинофобские высказывания и публичную поддержку российской агрессии в Крыму внесен в базу Миротворца. Фамилия и данные критика на сайте появилась в 2017 году.

Критика в сторону Ротару посыпалась от россиян после ее участия в российской Песне года. На первых порах на критику отвечали, в том числе ее родные, но сейчас просто игнорируют это.