УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора

4 февраля 2021, 10:35

Российский музыкальный критик и судья Х-Фактора Сергей Соседов высказался о карьере народной артистки Украины Софии Ротару.

София Ротару
София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Сергей Соседов считает, что Софии Ротару пора завершать карьеру певицы. Более того, критик уверен, что народная артистка Украины и сама понимает, что ей не стоит выступать, но боится обидеть приглашающую сторону.

Как заявил Сергей Соседов в интервью на YouTube канале Елены Ханги, старые песни Ротару - прекрасны, но ему не нравятся новые.

"Эти новые песни - как одна большая. "…Ты мой океан любви…", "…Мелодия моей любви…" - все какие-то океаны и моря любви, и все одно и то же… Она может из Огонька в Огонек петь одно и то же, а все будут думать, что это новая песня", - говорит Соседов.

Бывший судья Х-Фактора просто не оставил кирпича на кирпиче от творчества и карьеры Ротару.

"Соня себя исчерпала, безусловно. Соня уже, конечно, не та, что тут говорить, - утверждает критик. - Слабый репертуар, который не запоминается. Нет мелодий, нет красивых мотивов… Когда-то она пела эмоциональные молдавские, украинские мелодии, это было чудо. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и все это музыкально не интересно. И Соня понимает, что это не интересно…"

Он даже сравнил Софию Ротару со "свадебным генералом", намекая на характер ее выступлений.

"Соня как свадебная генеральша приезжает и поет, хотя петь ей уже не надо", - подчеркнул россиянин.

Напомним, Сергей Соседов за украинофобские высказывания и публичную поддержку российской агрессии в Крыму внесен в базу Миротворца. Фамилия и данные критика на сайте появилась в 2017 году.

Критика в сторону Ротару посыпалась от россиян после ее участия в российской Песне года. На первых порах на критику отвечали, в том числе ее родные, но сейчас просто игнорируют это.

София Ротару Сергей Соседов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видеоГолос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видео Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечкеСерябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке Экс-Серебро показала трусы на провокационном фотоЭкс-Серебро показала трусы на провокационном фото Украинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчинУкраинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчин Телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фотоТелеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото
Следующий материал

Последние новости

11:34
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского
11:32
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
11:29
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
11:19
Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос
11:07
Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
10:57
Умер Вячеслав Полейко - автор шуток Петросяна и других юмористов Видео
10:51
Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука Видео
10:44
Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос Видео
10:37
В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному Видео
10:35
"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора
10:29
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен Видео
10:21
Три причины, почему посадили Навального мнение
10:01
В МИДе уточнили, когда Украина откажется импортировать электроэнергию из РФ Видео
09:59
СМИ рассказали об угольном бизнесе Козака с "ЛДНР" через офшоры Видео
09:52
В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей Видео
09:12
Смертельный пожар в COVID-реанимации больницы в Запорожье: вероятные причины трагедии Фото Видео
08:55
В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане Видео
08:43
В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2 Видео
08:34
Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского мнение
08:22
Наказание за незаконное выселение из жилья: основные положения закона Видео
Реклама
08:20
Пациентов выносили на руках: в Запорожье горела инфекционка с COVID-больными, есть жертвы Видео
07:49
Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень Видео
07:44
Диетолог "уничтожила" мифы, которые мешают похудеть Видео
07:15
"Афродита":ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник
07:06
Ученые Британии рассказали плохие новости об эффективности вакцин Видео
06:58
За отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским креслом мнение
06:33
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
06:02
Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком Видео
05:24
Еще одну болезнь могут отнести к осложнениям после COVID-19
04:56
У Кравчука назвали проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу Видео
04:22
Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить Видео
03:50
Потерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХ Видео
03:29
Адвокат раскрыл план Навального и оценил шансы на его освобождение Видео
02:15
Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только Видео
01:36
Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах
01:07
США и Европа готовят "сюрприз" для окружения Путина Видео
00:45
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции Видео
00:23
У Зеленского жестко отреагировали на решение Верховного суда по иску Тупицкого Видео
00:19
"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле
03 февраля, среда
23:45
Стала известна причина аварии на Запорожской ТЭС Видео
Реклама
23:12
В Украине ударит сильный мороз: где ждать -23 Видео
23:09
В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2 Видео
23:07
Авария на ТЭС в Энергодаре: город уже со светом, но пока без воды Видео
22:52
Разумков поведал о своих разногласиях с Зеленским
22:19
Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш Видео
22:14
Президент провел встречу с послами стран G7 - о чем шла речь
21:50
Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде Видео
21:45
Рак легких: названы 5 неожиданных симптомов Видео
21:14
Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов Видео
21:00
В ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять