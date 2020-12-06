"Невероятная красотка": София Ротару спела Червону руту в Москве

София Ротару спела украинских хит в Москве / instagram.com/fkirkorov

73-летняя украинская певица София Ротару выступила в Москве на концерте Песня года, продемонстрировав два ярких номера.

Судя по фото и видео, которые появились в Сети София Михайловна, во время концерта, появилась в двух ярких образах.

Сначала она вышла на сцену в красном платье с рюшами и исполнила один из своих украиноязычных хитов, который зрители встретили бурными овациями.

Во время второго выступления Ротару появилась на сцене в широких черных брюках и блузке с золотой бахромой. Знаменитость исполнила еще одну свою композицию Сердце размером с солнце.

Поклонники были в восторге от внешнего вида звезды, отметив что она довольно молодо выглядит.

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"Невероятная красотка", "София Михайлована все моложе и моложе", "Как можно так выглядеть в таком возрасте - умница!", - пишут поклонники в соцсетях.

Сообщается, что из-за усиленных мер безопасности в связи с коронавируса, все участники мероприятия должны были сдать тест на COVID-19.​

Как ранее писал Главред, племянница Софии Ротару вышла замуж за известного спортсмена.