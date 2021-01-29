Стало известно, как попрощаются с Василием Лановым

В России решили, как можно будет попрощаться с советским и российским актером Василием Лановым.
Российский и советский актер Василий Лановой умер от коронавируса 28 января в реанимации после клтинической смерти.
Как сообщили РИА Новости, прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре.
Когда имено пройдет похорон и прощание с Василием Лановым неизвестно - дата будет определена позже, говорят в пресс-службе учреждения.
"Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже", - сказано в сообщении.
Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.
Автор: Александр Галаджий