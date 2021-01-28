Умер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой

Умер актер Василий Лановой / кадр из фильма Алые паруса

28 января на 88-м году жизни умер актер Василий Лановой.

Как сообщила супруга Ланового, известная актриса Ирина Купченко, 2 января он заразились коронавирусом. У него не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.

Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

У актера было выявлено поражение 5% легких, и поставлен диагноз - пневмония.

Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщили, что Лановой перенес клиническую смерть, пишет ТАСС.

Василий Лановой - биография

Народному артисту СССР было 87 лет / ТАСС

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.

Будущий актер еще в школе получил первую престижную награду на Всесоюзном конкурсе талантов.

Окончив школу с золотой медалью, Василий выбрал факультет по направлению журналистика в МГУ, но через полгода забрал документы и отправился с ними в училище имени Щукина.

Окончив обучение в 1957 году, Лановой играл в театре имени Евгения Вахтангова.

Самые значимые роли актера раннего периода:

Цезарь в спектакле Антоний и Клеопатра, Фортинбрас в Гамлете;

Пушкин в постановке Шаги командора, Джордж Бернард Шоу в пьесе Милый лжец;

Маяковский в Конармии, Троцкий в сцене Брестский мир.

Всего Василий Лановой сыграл в театре около 70 ролей, принял участие во многих поэтических вечерах и радиоспектаклях.

Василий Лановой - фильмы и роли

Свой путь в кинокарьере начал Василий Лановой в молодости: самую первую роль сыграл в фильме Аттестат зрелости (1954). Тогда актеру было всего 20 лет.

Его фильмография насчитывает около 80 ролей, но самые знаковые из них:

Павел Корчагин (1956),

Алые паруса (1961),

Анна Каренина (1967),

Солярис (1968),

Офицеры (1971),

Семнадцать мгновений весны (1973),

Три мушкетера (2013).

При этом сам актер заявлял, что очень любит свою единственную комедийную роль в Полосатом рейсе (1961).

В картину он попал совершенно случайно — его попросил режиссер картины об этой услуге.

Актер собрал немало наград за свой творческий путь. Среди его наград — орден За заслуги перед Отечеством, орден Почета, премии Золотая маска, Хрустальная Турандот и многие другие.

Любимый актер всех женщин был женат трижды. У Василия Ланового двое детей - это сыновья Александр и Сергей. Также есть внучка Анна.

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