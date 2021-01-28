Умер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой

В начале января актера госпитализировали с коронавирусом.
28 января на 88-м году жизни умер актер Василий Лановой.
Как сообщила супруга Ланового, известная актриса Ирина Купченко, 2 января он заразились коронавирусом. У него не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.
Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.
У актера было выявлено поражение 5% легких, и поставлен диагноз - пневмония.
Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщили, что Лановой перенес клиническую смерть, пишет ТАСС.
Василий Лановой - биография
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.
Будущий актер еще в школе получил первую престижную награду на Всесоюзном конкурсе талантов.
Окончив школу с золотой медалью, Василий выбрал факультет по направлению журналистика в МГУ, но через полгода забрал документы и отправился с ними в училище имени Щукина.
Окончив обучение в 1957 году, Лановой играл в театре имени Евгения Вахтангова.
Самые значимые роли актера раннего периода:
- Цезарь в спектакле Антоний и Клеопатра, Фортинбрас в Гамлете;
- Пушкин в постановке Шаги командора, Джордж Бернард Шоу в пьесе Милый лжец;
- Маяковский в Конармии, Троцкий в сцене Брестский мир.
Всего Василий Лановой сыграл в театре около 70 ролей, принял участие во многих поэтических вечерах и радиоспектаклях.
Василий Лановой - фильмы и роли
Свой путь в кинокарьере начал Василий Лановой в молодости: самую первую роль сыграл в фильме Аттестат зрелости (1954). Тогда актеру было всего 20 лет.
Его фильмография насчитывает около 80 ролей, но самые знаковые из них:
- Павел Корчагин (1956),
- Алые паруса (1961),
- Анна Каренина (1967),
- Солярис (1968),
- Офицеры (1971),
- Семнадцать мгновений весны (1973),
- Три мушкетера (2013).
При этом сам актер заявлял, что очень любит свою единственную комедийную роль в Полосатом рейсе (1961).
В картину он попал совершенно случайно — его попросил режиссер картины об этой услуге.
Актер собрал немало наград за свой творческий путь. Среди его наград — орден За заслуги перед Отечеством, орден Почета, премии Золотая маска, Хрустальная Турандот и многие другие.
Любимый актер всех женщин был женат трижды. У Василия Ланового двое детей - это сыновья Александр и Сергей. Также есть внучка Анна.
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