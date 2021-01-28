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Умер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой

28 января 2021, 23:20
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В начале января актера госпитализировали с коронавирусом.

Умер актер Василий Лановой / кадр из фильма Алые паруса

28 января на 88-м году жизни умер актер Василий Лановой.

Как сообщила супруга Ланового, известная актриса Ирина Купченко, 2 января он заразились коронавирусом. У него не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.

Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

У актера было выявлено поражение 5% легких, и поставлен диагноз - пневмония.

Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщили, что Лановой перенес клиническую смерть, пишет ТАСС.

Василий Лановой - биография

Народному артисту СССР было 87 лет / ТАСС

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.

Будущий актер еще в школе получил первую престижную награду на Всесоюзном конкурсе талантов.

Окончив школу с золотой медалью, Василий выбрал факультет по направлению журналистика в МГУ, но через полгода забрал документы и отправился с ними в училище имени Щукина.

Окончив обучение в 1957 году, Лановой играл в театре имени Евгения Вахтангова.

Самые значимые роли актера раннего периода:

  • Цезарь в спектакле Антоний и Клеопатра, Фортинбрас в Гамлете;
  • Пушкин в постановке Шаги командора, Джордж Бернард Шоу в пьесе Милый лжец;
  • Маяковский в Конармии, Троцкий в сцене Брестский мир.

Всего Василий Лановой сыграл в театре около 70 ролей, принял участие во многих поэтических вечерах и радиоспектаклях.

Василий Лановой - фильмы и роли

Свой путь в кинокарьере начал Василий Лановой в молодости: самую первую роль сыграл в фильме Аттестат зрелости (1954). Тогда актеру было всего 20 лет.

Его фильмография насчитывает около 80 ролей, но самые знаковые из них:

  • Павел Корчагин (1956),
  • Алые паруса (1961),
  • Анна Каренина (1967),
  • Солярис (1968),
  • Офицеры (1971),
  • Семнадцать мгновений весны (1973),
  • Три мушкетера (2013).

При этом сам актер заявлял, что очень любит свою единственную комедийную роль в Полосатом рейсе (1961).

В картину он попал совершенно случайно — его попросил режиссер картины об этой услуге.

Актер собрал немало наград за свой творческий путь. Среди его наград — орден За заслуги перед Отечеством, орден Почета, премии Золотая маска, Хрустальная Турандот и многие другие.

Любимый актер всех женщин был женат трижды. У Василия Ланового двое детей - это сыновья Александр и Сергей. Также есть внучка Анна.

Смерти актеров - о чем ранее сообщал Главред:

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