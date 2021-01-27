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Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов

27 января 2021, 12:34
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Лахин сыграл более чем в 30 фильмах.

Умер Юрий Лахин
Юрий Лахин умер / Соцсети

Известный российский актер театра и кино Юрий Лахин умер от коронавируса. Ему было 68 лет.

Лахин сыграл более чем в 30 фильмах (в том числе исполнил эпизодическую роль в фильме Высоцкий. Спасибо, что живой). Но больше всего прославился своими ролями в сериалах Ликвидация, Громовы, Молодежка, Вечный зов и других.

Здоровье артиста пошатнулось ещё в декабре, пишет Telegram-канал Mash. Его госпитализировали. Со временем тест подтвердил, что Лахин болен коронавирусом.

Несмотря на лечение, Лахину становилось лишь хуже. В итоге 30 декабря его вынуждены были перевести на ИВЛ, однако спасти жизнь актера не удалось.

Юрий Лахин – биография и личная жизнь

Лахин был родом из Запорожья. Там он родился 23 июля 1952 года. Однако Вскоре после его рождения семья переехала на Урал, где будущий актер и вырос: там закончил школу, а потом и Свердловское театральное училище.

Читайте такжеУмерла Натэлла Ас: вокалистка группы ВостокДебютом в кино для Юрия Лахина стал советский многосерийный фильм "Вечный зов", где он сыграл Василия Кружилина, сына одного из главных персонажей Поликарпа.

Чаще всего играл военнослужащих.

О своей личной жизни Лахин рассказывал мало. Журналисты так и не смогли выяснить, есть ли у Юрия Лахина жена и дети.

Юрий Лахин – избранная фильмография

  • 1973-1983 - Вечный зов - Василий Кружилин, сын Поликарпа
  • 1988 - За кем замужем певица? - Николай Кошелев
  • 1991 - Сказка на ночь - телохранитель
  • 2001 - Сыщики-1 - Цаплин
  • 2002 - Тайный знак - отец Олега
  • 2002 - Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя - Тарасов
  • 2002 - Антикиллер - "Север", вор в законе, друг Баркаса
  • 2003 - Тайный знак-2. Возвращение хозяина - Сотников
  • 2003 - Жизнь одна - доктор
  • 2004 - Тайный знак-3. Формула счастья - Сотников
  • 2005 - Талисман любви - Мирон, мельник, отец Лизы и Василия
  • 2006 - Громовы - начальник колонии
  • 2007 - Ликвидация - Чусов, начальник контрразведки Одесского Военного округа
  • 2007 - Консервы - Скрябин, командир спецназа
  • 2008-2012 - Обручальное кольцо - Геннадий Павлович Лукин
  • 2009 - Исаев - Павел Константинович Прохоров, председатель Ревтрибунала
  • 2010 - Дом образцового содержания - генерал МВД
  • 2011 - Ярость - Валентин, егерь
  • 2011 - Высоцкий. Спасибо, что живой - врач
  • 2013-2017 - Молодёжка - Виктор Анатольевич Кисляк, отец Андрея Кисляка, прокурор города
  • 2013 - Сын отца народов - Николай Сидорович Власик, начальник охраны Сталина
  • 2013 - Позднее раскаяние - Михаил Сергеевич, министр здравоохранения Крыма
  • 2014 - Верни мою любовь - дядя Вася
  • 2017 - Снайперша - Владимир Топалов
  • 2018 - Спящие-2 - Мишин
  • 2018 - Зорге - Херфер

Смерти актеров: новости

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