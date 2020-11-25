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"Стринги, ну не Ваше": Волочковой досталось в Сети за фото в купальнике и ластах

25 ноября 2020, 12:58

Светская львица Анастасия Волочкова продолжает бомбардировать фанатов откровенными фото с отдыха.

Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Скандально известная российская экс-балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает публиковать игривые и пикантные фото со своего отдыха на Мальдивских островах.

В этот раз она опубликовала для 1,2 миллиона подписчиков своей страницы в социальной сети Instagram фотографию. На ней Волочкова позирует в купальнике, который туго обтягивает грудь и в ластах. "Мальдивская балетная кикимора", ‒ подписала она снимок.

Волочкова

"Так постарела", "Настя, Вам очень идет стиль купальника-шортиков (как ваш желтый). Стринги, ну не Ваше", "Почему кикимора?", "Писец", "Суровая мальдивская банщица".

К слову, ровно неделю назад она похвасталась фолловерам, что "спряталась от промозглой погоды, тревог и негатива" в своем любимом райском месте — на Мальдивах. Волочкова утверждает, что отправилась на популярный курорт уже в семнадцатый раз. Также она не забыла написать, что ее сопровождает новый возлюбленный.

Судя по фото, на отдых Волочкова не пожалела средств и остановилась в элитном отеле. Стандартный номер в нем стоит около 18,5 тысячи гривен в сутки.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

Анастасия Волочкова Instagram Грудь Мальдивы
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