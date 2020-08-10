"Пуська украшена стразами": Волочкова сверкнула "заполированную пилотку"

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова выставила напоказ свои формы, купаясь с вениками в новой бане.

Российская балерина Анастасия Волочкова показала провокационные фото и открыла комментарии в Instagram, чем вызвала бурное излияния в комментариях.

Волочкова купила себе новую баню, а старую, теперь намерена продать поклонникам.

"Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем, не перестаёт меня радовать. Обновление во всем всегда приносит радость! А прежняя купель по-прежнему ждёт своего хозяина. Инфо можно присылать на нашу почту в инстаграм", - пишет Волочкова

На фото Анастасия Волочкова позирует голышом в своей новой бане, прикрыв причинные места свежими вениками, и, по мнению комментаторов, отфотошопила снимки.

Голая Волочкова сверкнула своим бюстом и ягодицами, встав в бане, и продемонстрировала шапочку для бани на другом снимке.

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

"Гренадер на помывке", "Попа покинула чат", "Это все уже было, веник нужно убрать, и в голом виде, вот тогда народ удивиться и восхититься)", "Как не стыдно старой рогаткой сверкать то", "свою рогатку в студию, нужно сравнить", "я с утра побрила киску - угости скорей сосиской", "сори, на последней твоей фотографии в зеленом-реально сосиска.... вопрос снят, женщина", "эта сосиска не для тебя дядя", "не надо завидовать !!! Моя пуська украшена стразами сваровски", "за своей вонючей рогаткой следи, как не стыдно завидовать", "Опять полощешь свою заполированную пилотку?! Второй ушат никто не купит..никому не нужен этот антисептик", - пишут в комментариях.

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