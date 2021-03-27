TamerlanAlena презентовали новый клип на свой хит Святая вода

Новый клип Святая вода / TamerlanAlena кадр из клипа

Артисты TamerlanAlena выпустили клип Святая вода на музыкальных площадках страны.

Как сообщают сами создатели, вышел рассказ в виде короткометражного фильма, в котором показаны три сюжетные линии жизненных взлетов и падений, знакомые каждому из нас.

"Бывают моменты, когда все проблемы накапливаются вместе и жизнь подставляет нам подножки, - рассказал дуэт TamerlanAlena. - После таких падений обязательно происходит тот самый волшебный момент обновления и перезагрузки, и мы с новыми силами продолжаем покорять свои цели и вершины, поднимаемся и идем дальше".

TamerlanAlena / Пресс-служба

Название работы - "Святая вода" - полностью олицетворяет события в клипе - в процессе съемок на TamerlanAlena было вылито более 200 литров воды с распылителя, конструкцию для которого команда создавала специально в студии.

"Вода, будь то слеза или дождь, является символом очищения. Святой водой мы, как бы смываем весь груз и негатив, трансформируя его в позитивный исход. Все проблемы на работе, в творчестве, либо в отношениях налаживаются, и мы готовы к новым свершениям", - считают ребята.

TamerlanAlena / Пресс-служба

Клип был снят в двух городах-миллионниках Украины - Киеве и Харькове. Режиссером видеоработы выступил Алексей Островой, а идея родилась у пары во время отдыха в Дубай. Специально для клипа была приглашена художница, которая в реальном времени рисовала обложку трека на холсте, размером 3 на 4 метра.

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