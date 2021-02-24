У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась, что в феврале 2021 года у нее в квартире на Печерске протекла крыша и обвалился навесной потолок.
Украинская певица Оля Полякова разгневалась на киевских коммунальщиков и руководство администрации, так как у нее уже не первый раз обваливается потолок в квартире, когда начинает таять снег.
Оля Полякова в Instagram Опубликовала видео, на котором показала разрушения, и пожаловалась, что платит за шикарный пентхаус на Печерске 35000 гривен, и страдает от таких ЧП.
"Каждый месяц я плачу за коммунальные услуги 35 тысяч гривен! За что?", - говорит она.
По словам Поляковой "сюрприз" случился, когда она собирала дочек в школу.
В комментариях к возмущениям певицы присоединились ее поклонники, однако некоторые намекнули также на вину мастеров, которые могли некачественно сделать ремонт.
- Ранее Оля Полякова показывала в сторис, что после 14 февраля у нее появились трещины в потолке, и кое-где он начал протекать. Почти неделю спустя конструкция обвалилась.
- По словам Поляковой работники ЖЭКа долго не реагировали на проблему. В доме знаменитости крыша течет много лет. Последний раз она делала ремонт в 2020 году.
- Напомним, что аналогичная ситуация была всего пару лет назад - на 8 марта в 2018 году в той же квартире случилось то же ЧП. Ольга Полякова обвинила во всем коммунальные службы и мэра Киеве Виталия Кличко, и сделала ремонт после таких внушительных разрушений.
Автор: Александр Галаджий