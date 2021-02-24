У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта

Оля Полякова / Instagrzm

Украинская певица Оля Полякова разгневалась на киевских коммунальщиков и руководство администрации, так как у нее уже не первый раз обваливается потолок в квартире, когда начинает таять снег.

Оля Полякова в Instagram Опубликовала видео, на котором показала разрушения, и пожаловалась, что платит за шикарный пентхаус на Печерске 35000 гривен, и страдает от таких ЧП.

"Каждый месяц я плачу за коммунальные услуги 35 тысяч гривен! За что?", - говорит она.

По словам Поляковой "сюрприз" случился, когда она собирала дочек в школу.

В комментариях к возмущениям певицы присоединились ее поклонники, однако некоторые намекнули также на вину мастеров, которые могли некачественно сделать ремонт.