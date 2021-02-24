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У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта

24 февраля 2021, 09:45

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась, что в феврале 2021 года у нее в квартире на Печерске протекла крыша и обвалился навесной потолок.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagrzm

Украинская певица Оля Полякова разгневалась на киевских коммунальщиков и руководство администрации, так как у нее уже не первый раз обваливается потолок в квартире, когда начинает таять снег.

Оля Полякова в Instagram Опубликовала видео, на котором показала разрушения, и пожаловалась, что платит за шикарный пентхаус на Печерске 35000 гривен, и страдает от таких ЧП.

"Каждый месяц я плачу за коммунальные услуги 35 тысяч гривен! За что?", - говорит она.

По словам Поляковой "сюрприз" случился, когда она собирала дочек в школу.

В комментариях к возмущениям певицы присоединились ее поклонники, однако некоторые намекнули также на вину мастеров, которые могли некачественно сделать ремонт.

  • Ранее Оля Полякова показывала в сторис, что после 14 февраля у нее появились трещины в потолке, и кое-где он начал протекать. Почти неделю спустя конструкция обвалилась.
  • По словам Поляковой работники ЖЭКа долго не реагировали на проблему. В доме знаменитости крыша течет много лет. Последний раз она делала ремонт в 2020 году.
  • Напомним, что аналогичная ситуация была всего пару лет назад - на 8 марта в 2018 году в той же квартире случилось то же ЧП. Ольга Полякова обвинила во всем коммунальные службы и мэра Киеве Виталия Кличко, и сделала ремонт после таких внушительных разрушений.
Оля Полякова новости шоу бизнеса
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