У сестры Ольги Бузовой случился инсульт

Оля Бузова / Instagram

У сестры Ольги Бузовой Анны случился инсульт. Об этом 32-летняя девушка рассказала на своей странице в Инстаграме.

Сестра Бузовой не особо с ней общалась последнее время, но страшная болезнь прекратила их недоразумения.

Анна Бузова объяснила, что последнее время не так активно вела соцсети по причине проблем со здоровьем. Когда случился инсульт, Анне вовремя оказали необходимую помощь, сейчас ей уже лучше, она может разговаривать и "даже читать скороговорки".

Издание Super обратилось к Ольге Бузовой за комментарием о состоянии.

Певица рассказала, что ее положили в реанимацию, она с трудом могла говорить, но теперь идет на поправку и просит родственников не переживать.

"Для всей семьи случившееся — настоящий шок. Мы все рядом сейчас с Анечкой. Мы и созванивались, и переписывались в день, когда произошло это, а за сутки до этого Аня с папой были у меня на прокате на "Ледниковом периоде", мы все смеялись и радовались. Костя и Аня вызвали скорую, но она не ехала, а врач советовал лишь выпить валерианки и поспать. И это в тот момент, когда у Анечки уже произошел инсульт, она не могла говорить, у нее отнималась рука и нога", - сказала Ольга.

Родные сами повезли Анну Бузову в больницу, так как врачи и "скорая" отказывались помогать.

"В итоге ее сам Костя увез в больницу, где Анечку положили в реанимацию. И для нас для всех начались самые страшные часы и даже дни. В реанимацию никого не пускали, и нам оставалось только мучительно ждать. На следующий день врач подтвердил инсульт. К этому моменту моя сестра уже не могла разговаривать. Все это время мы всей семьей рядом с Аней, мы на связи каждую секунду. Сейчас вся работа, съемки и дела ушли у нас на второй план, хотя Анечка просит, чтобы мы жили своей обычной жизнью и рассказывали ей все, чем мы занимаемся, присылали фото и видео. Сейчас мы всей семьей становимся еще сильнее — во имя любви к Анечке. Показывать ей слезы и сочувствие она запретила нам. Это мы оставляем только себе, и то наедине с самими собой", - сказала она.

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