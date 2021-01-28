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У Василия Ланового наступила клиническая смерть

28 января 2021, 17:51

87-летний актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти находясь в реанимации.

Василий Лановой
Василий Лановой / Берега моей мечты скриншот

Любимец Путина актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти.

Лановой с женой уже несколько недель находятся в реанимации из-за осложнений после коронавируса, а теперь у него остановилось сердце, пишет телеграм-канал Baza.

Утром 28 января стало известно, что Василий Лановой был переведен на Аппарат ИВЛ.

Здоровье Василия Ланового начало внезапно ухудшаться около суток назад, этого врачи констатировали, что он стабилен и справляется с болезнью.

Но к вечеру состояние ухудшилось еще больше - у него остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть.

Медики привели его в чувство, но Лановой остается в тяжелом состоянии.

Напомним, Василий Лановой в 2014 году обратился к Виктору Януковичу с призывом применить силу против украинцев.

Актер поддерживает политику Владимира Путина против Украины, 11 марта 2014 он подписал петицию деятелей культуры, которые поддержали политику агрессии Путина против Украины.

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