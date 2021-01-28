Василий Лановой в реанимации подключен к аппарату ИВЛ

Василий Лановой / Кадр из кф Линия Марты 2013

Советский и российский актер Василий Лановой по решению врачей был подключен к искусственной вентиляции легких из-за ухудшения тяжелого состоянии из-за коронавируса.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Василий Лановой вместе с женой попали в реанимацию более трех недель назад.

Российского артиста и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с ковидом в начале января.

На 28 января состояние Ланового резко ухудшилось, уровень сатурации (кислорода в крови) упал — его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

При этом за последние дни коронавирус перестал выявляться тестами - артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

Напомним, Василий Лановой в 2014 году обратился к Виктору Януковичу с призывом применить силу против украинцев. 11 марта 2014 он подписал петицию деятелей культуры, которые поддержали политику агрессии Путина против Украины. Он выступал на российском фестивале в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, беременная Даша Квиткова рассказала, как заболела коронавирусом.