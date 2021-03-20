Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне

Від пацанки до панянки / Новый канал

Девушки, которые попали в Школу леди реалити Від пацанки до панянки, которое показывает Новый канал, получили реальный шанс избавиться от своих Zависимостей и изменить будущее.

Ученицы искали подсказки, чтобы выбрать верный путь, и одним из испытаний стал собственный похорон, который вызвал эмоциональную реакцию у многих девушек.

"Во время одного испытания мы находили черные следы человеческой ноги, - рассказывает Ирина #Бакуля Бакулина. - На них были разные надписи: "Мат - вместо тысячи слов", "Пью, чтобы забыться".

У следов валялись пустые бутылки из-под алкоголя. А несколько были полны. Девушкам снова подготовили провокацию.

"Мы шли и собирали весь тот хлам, - рассказывает Ирина. - Потом дошли до места, где нас ждали лопаты и следующее задание. Чтобы вы понимали, нам надо было вырыть себе могилу.

Від пацанки до панянки / Новый канал

Не все психологически прошли испытания.

"Потом нам принесли кресты, на которых мы должны были написать свое имя, - рассказывает Виктория #Снежа Топчай. - Я расплакалась. Ведь за последние годы мне пришлось похоронить родных: бабушек, дедушек и отца".

Отказалась копать яму Валерия #Ким Парыгина: "Могла в другом месте покопать, но не там. Мне было очень некомфортно, ведь понимала, что уже давно сама могла быть в яме. У меня было несколько остановок сердца".

#Бакуля представила себя на собственных похоронах и поддалась на провокацию.

"Я сорвалась и выпила, - говорит Ира. - Больно же прятать себя. Так я утолила свою боль.

Пацанки продемонстрировали, что их путь ведет в никуда. Как это испытание проявит себя снова будет известно в следующих выпусках шоу.

Новый 5 сезон шоу Від пацанки до панянки выходит каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.