УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне

20 марта 2021, 18:27

Участницам шоу Від пацанки до панянки устроили испытание с провокацией алкоголем и шок-терапией.

Від пацанки до панянки
Від пацанки до панянки / Новый канал

Девушки, которые попали в Школу леди реалити Від пацанки до панянки, которое показывает Новый канал, получили реальный шанс избавиться от своих Zависимостей и изменить будущее.

Ученицы искали подсказки, чтобы выбрать верный путь, и одним из испытаний стал собственный похорон, который вызвал эмоциональную реакцию у многих девушек.

"Во время одного испытания мы находили черные следы человеческой ноги, - рассказывает Ирина #Бакуля Бакулина. - На них были разные надписи: "Мат - вместо тысячи слов", "Пью, чтобы забыться".

У следов валялись пустые бутылки из-под алкоголя. А несколько были полны. Девушкам снова подготовили провокацию.

"Мы шли и собирали весь тот хлам, - рассказывает Ирина. - Потом дошли до места, где нас ждали лопаты и следующее задание. Чтобы вы понимали, нам надо было вырыть себе могилу.

Від пацанки до панянки
Від пацанки до панянки / Новый канал

Не все психологически прошли испытания.

"Потом нам принесли кресты, на которых мы должны были написать свое имя, - рассказывает Виктория #Снежа Топчай. - Я расплакалась. Ведь за последние годы мне пришлось похоронить родных: бабушек, дедушек и отца".

Отказалась копать яму Валерия #Ким Парыгина: "Могла в другом месте покопать, но не там. Мне было очень некомфортно, ведь понимала, что уже давно сама могла быть в яме. У меня было несколько остановок сердца".

#Бакуля представила себя на собственных похоронах и поддалась на провокацию.

"Я сорвалась и выпила, - говорит Ира. - Больно же прятать себя. Так я утолила свою боль.

Пацанки продемонстрировали, что их путь ведет в никуда. Как это испытание проявит себя снова будет известно в следующих выпусках шоу.

Новый 5 сезон шоу Від пацанки до панянки выходит каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

новости шоу бизнеса Від пацанки до панянки 5 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фотоСексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото Слава Каминская призналась в изменах мужу во время бракаСлава Каминская призналась в изменах мужу во время брака Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фотоСергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото Айза засветила грудь на интимном фото во время купанияАйза засветила грудь на интимном фото во время купания Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган МарклКейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл

Последние новости

18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:27
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в "красной" зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
Реклама
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
17:23
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
17:22
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
Реклама
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по Нормандскому формату Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
12:06
Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр Видео
12:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
12:00
Одесская область попала в красную зону карантина Видео
11:48
Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины Видео
11:40
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
11:35
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
11:32
В Украине в "кормушках" оседают почти 40 млрд долларов – Саакашвили
11:19
В СБУ объявили об аресте имущества компании Мотор Сич Видео
Реклама
11:01
Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму Видео
10:37
Почему рост тарифов ради "улучшения услуг ЖКХ" - полный бред мнение
10:15
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
09:44
Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Видео
09:16
Поклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому Видео
09:02
Локдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице Видео
08:43
Кремль готовится к войне за воду в Крыму мнение
08:34
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
08:21
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек Видео
07:43
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять