Украина упала в рейтинге Евровидения перед вторым полуфиналом

Евровидение 2021 / EBU

В Роттердаме вечером 20 мая пройдет второй полуфинал Евровидения 2021, на котором из 17 участников выберут только 10, которые пройдут в финал. Но автоматически в финал проходят участники из стран большой пятерки, в частности Германия, Италия и Франция и участник из страны-победителя - Нидерландов.

Так что борьба за финал будет очень жесткой.

За 12 часов до прямого эфира из Роттердама, букмекеры изменили свои прогнозы в таблице конкурса. Украина, которая занимала 4 место с понедельника 17 мая сместилась на 5 место.

Теперь лидирует Италия, за ней идет Мальта, Франция и Швейцария. к слову, Швейцария находится также в топе лидеров второго полуфинала.Читайте такжеНовая жеребьевка: стало известно, когда выступает Go-A в финале Евровидения

Напомним, после первого полуфинала организаторы провели вторую жеребьевку, согласно которого 22 мая группа Go-A выступит во второй части конкурса.

В первой половине финала Украина выступает с Азербайджаном, Литвой, Норвегией и Швецией. К ним потом добавят победителей второго полуфинала

Во второй части финала споют участники из стран большой пятерки, в частности Германия, Италия и Франция и участник из страны-победителя - Нидерландов. К ним добавятся оставшиеся страны-победители после 20 мая.

Как известно, второй полуфинал Еевровидения 2021 пройдет в 22-00 20 мая - сегодня.

Евровидение будут транслировать в Украине СТБ и UA:Перший. Смотреть онлайн-трасляцию для тех, у кого нет ТВ, можно на сайте UA:Перший.

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