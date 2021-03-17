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Украинская телеведущая занялась добычей и продажей драгоценных камней

17 марта 2021, 21:23

Участница проекта "У кого больше?" Анна Олицкая рассказала, как устроилась на шахты по добыче драгоценных камней.

Анна Олицкая
Анна Олицкая / Новый канал

Хардкор-реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, подходит к финалу в 2021 году. В последнем выпуске программы Настя Кошман и Анна Олицкая отправились в экзотическую Камбоджу. Эта страна заставила девушек побороть все их страхи и тяжело работать. Почти каждая работа требовала смелости и решительности.

Анна Олицкая рассказала Главреду, как случайно устроилась в бизнес по драгоценным камням.

"О первой работе я договорилась заранее. Должна быть продавщицей в магазине ювелирных изделий, - рассказывает Анна Олицкая. - Думала, что это и комфортно, и приятно, и подзаработать можно хорошо. Но прогадала. За день работы мне пообещали только два доллара. Это такой мизер, с которым я точно не выиграла бы. Нужно было что-то решать. Узнала, что в провинции Ратанакири, которая находится неподалеку, можно помочь добывать драгоценные камни. Этим занимаются мужчины, ведь работа грязная и требует физической силы и морального выносливости. Но как только я узнала, что на этом можно заработать до 200 долларов в день (4862 грн на момент съемок), то без колебаний согласилась".

Анна Олицкая
Анна Олицкая / Новый канал

Читайте такжеУкраинских телеведущих забрали в "кутузку" по прилете в РимИщут драгоценные камни под землей прямо посреди леса. Людей задействовано немного. Приспособление довольно простое, похожее на колодец. На 12 метров под землю спускаются рабочие, выдалбливают землю. Далее ее засыпают в ведро, поднимают на поверхность и уже там перебирают. Будут ли там драгоценности - загадка и дело фарта.

Анна Олицкая
Анна Олицкая / Новый канал

"Я переживала, не зря ли поборола свой страх замкнутого пространства и спустилась под землю, - говорит ведущая. - Получилось, что не зря, ведь мы нашли в земле несколько камешков. Моему счастью не было предела, пока не узнала, что это просто аметисты. За них платят отнюдь не столько, сколько я думала. А еще по качеству из всех найденных подошел только один. Получила за работу 20 долларов (485 грн на момент съемок)".

Напомним, что полный финальный выпуск шоу "У кого больше?" можно посмотреть на Новом канале. Все выпуски можно смотреть на Ютуб и официальном сайте Нового канала.

Пока что точно неизвестно, продлевают ли шоу "У кого больше?" на новый сезон.

новости шоу бизнеса Новый канал
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