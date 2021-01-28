Украинских телеведущих забрали в "кутузку" по прилете в Рим

Макс Узол и Ольга Манько / Пресс-служба

Наверное, у каждого хоть раз были курьезные или форс-мажорные ситуации при пересечении границы и прохождении таможенного контроля. Ведь дело серьезное. А в ведущих реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, тревел-блоггеров Макса Узола и Оли Манько таких историй о-о-очень много. Об одном из моментов, хорошо пощекотал их нервы, они рассказали эксклюзивно для издания Главред.

"Эта история случилась со мной и Олей примерно в 2017-2018 году, когда мы снимали проект Заробітчани для Нового канала, - рассказывает ведущий. - Мы должны были лететь во Францию ​​через Рим. Прикол в том, что Украина тогда только ввела безвизовый режим в Европу. Еще не все страны даже знали об этом. И вот, когда мы прилетели в Рим, первое, что нас спросили на таможенном посту: "Где ваша виза?" Мы им ответили, что у нас безвизовые, поэтому с документами все в порядке. Таможенники в свою очередь удивились этому и забрали нас в полицейский участок".Читайте такжеУкраинский телеведущий чудом избежал тюрьмы за "подвиги" в Таиланде

Макс Узол и Ольга Манько / Пресс-служба

Здесь началось самое интересное - ведущих вместе с режиссером проекта Олей, которая также летела в командировку, начали допрашивать, проверять все вещи, документы, даже перечислять, сколько денег в их кошельках.

"Помню, что спросили еще, почему у нас так много денег с собой. На самом деле, это не удивительно, потому что в командировку мы ехали на целый месяц, - вспоминает Макс Узол. - Наконец кто-то из начальства сообщил, что все нормально, у нас в стране действительно ввели безвизовый режим. Но это не помогло. Полицейские все равно не хотели нас отпускать, то мы вызывали у них огромные подозрения. Наверное, подумали, что мы эмигранты много вещей и денег с собой".

Макс Узол / Пресс-служба

"Далее правоохранители начали проверять наши брони на жилье. И, как назло, с этим тоже появились вопросы, - вспоминает ведущий реалити, которое показывает Новый канал. - На проживание у нас было на 28 дней, а на два последних - нет, поэтому из-за этого нас не отпускали. Говорили: "Агаа, у вас нет бронирования, вы точно хитрите". Мы начали терять надежду, что полетим во Францию, потому что пересадка в Риме была всего два с половиной часа, два из которых мы просидели в полицейском участке. И каким-то чудом все же удалось уговорить стражей нас отпустить. Изо всех сил побежали на самолет и таки успели. Увидели только, как сразу за нами закрылась дверь".

Напомним, что новые выпуски хардкор-реалити "У кого больше?" выходят каждую субботу в 12:00 на Новом канале. Старые выпуски программы Можно посмотреть на сайте или на YouTube Нового канала.