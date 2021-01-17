Украинский телеведущий чудом избежал тюрьмы за "подвиги" в Таиланде

Макс Узол / Instagram

Таиланд - страна сюрпризов. Для кого-то они приятные, а для кого-то - вовсе не смешные. Телеведущие тревел-реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, Макс Узол и Оля Манько почувствовали на себе во всей красе второй вид неожиданных сюрпризов.

По правилам шоу, ведущие должны в течении 3 дней сменить 3 работы в экстремальных условиях, сами себя обеспечивая едой и жильем. В Таиланде Оля участвовала в шоу с кобрами, Макс добывал уголь.

Место, где работал ведущий, в Украине скорее назвали бы свалкой. Условия труда у людей – адские: везде антисанитария, грязь, старые оборудование и методы. Не оправдались ожидания телеведущего - уголь там добывали не как во всем мире.Читайте такжеУкраинского телеведущего избили в Таиланде - он попал в больницу

"Алгоритм очень четкий, – рассказывает Узол. – Мужчины находят сухие деревья. Материал должен быть не влажным, но и не трухлявым, ведь такой будет просто плавиться. Потом грузят в машину, везут на свое производство и забрасывают древесину в огромные печи. Когда она перегорает, то вынимают оттуда уголь, ссыпают в кучи, а дальше складывают в сарай".

Макс Узол / Новый канал

Макс работал так ловко, что его руководитель решил доверить ему немного лучшую работу - пилить эти самые деревья. Причем на производство отправили с командой и песиком шефа.

Эмоции и жажда заработка настолько втянули Макса в работу, что он не заметил, как чуть не попал в беду - начал пилить не то, что нужно.

Макс Узол / Новый канал

"Я увидел дерево. Оно было уже сухое, но не гнилое и не влажное – то, что надо, одним словом, – делится Узол. – Начал его пилить и услышал, как ко мне с криками бегут коллеги. Оказывается, спиливать деревья в Таиланде нельзя, ведь это строго карается законом. К тому же, это дерево росло на частной территории. За такие вещи можно сесть в тюрьму на пять лет. А я этого не знал. Мы изо всех сил побежали, едва завели ту старую машину, тронулись и поняли, что забыли собачку".

Все сильно перепугались, но за собакой надо было обязательно вернуться - что парни и сделали.

Выпутались из неприятной ситуации они просто чудом - ведь за преступление Максиму пришлось бы отвечать, несмотря на то, что он иностранец.

Как известно, все новые выпуски шоу "У кого больше?" показывает Новый канал по субботам в 12-00.