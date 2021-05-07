Умер отец украинской певицы Славы Каминской

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Бывшая солистка НеАнгелов Слава Каминская поделилась с Сетью своей трагедией - сегодня умер ее отец.

О своем горе Слава поделилась в Instagram - она написала теплые слова, и рассказала, что он ей сегодня снился.

Кроме теплых слов артистка поделилась архивными фотографиями со своим отцом - где она еще маленькая сидит на руках у молодого отца, а на другой – держит отца за руку, также коллажом из его фото из молодости.

"Папа.... ты мне сегодня снился ... Спасибо , что пришёл попрощаться. Я так боялась , что этот день когда-нибудь настанет. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа...... ", - пишет певица.

Отец Славы Каминской / instagram.com/babaslavka

Отец Славы Каминской / instagram.com/babaslavka

Отец Славы Каминской / instagram.com/babaslavka

В комментариях ее поддержали друзья, коллеги, и поклонники.

Они написали много теплых слов и свои соболезнования из-за смерти близкого родственника.