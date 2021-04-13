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Умер солист и лидер белорусской группы Песняры

13 апреля 2021, 12:19

Умер Леонид Борткевич - лидер группы Песняры, популярной в СССР. Ему был 71 год.

Леонид Борткевич
Леонид Борткевич / Официальный сайт ПЕСНЯРЫ в Facebook

Знаменитый белорусский музыкант, в солист ВИА Песняры и лидер ансамбля Песняры Леонид Борткевич умер сегодня, 13 апреля 2021 года.

О смерти Леонида Борткевича сообщают его коллеги в Facebook.

"Сегодня в Минске, скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память артисту!!", - говорится в сообщении группы Песняры в Facebook.

Борткевич был солистом ВИА "Песняры" с 1970 по 1980 год, а с 1999 по август 2003 года лидером своей группы.

Леонид Борткевич - биография

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года, он не дожил чуть более месяца до 72 лет.

В детстве он был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, продолжил петь в ансамбле при консерватории. Потом пошел в музыкальную школу, чтобы связать жизнь с музыкой.

Однако, жизнь сложилась так, что он поступил на архитектора, и кинотеатр Октябрь в Минске построен по проекту его дипломной работы. Он начал работать архитектором в "БелНИИгипросельстрой".

Однако музыкой Борткевич и дальше занимался. в 1970-х он попал в ВИА Песняры.

В 1980-м он поступил в ГИТИС, который окончил по специальности режиссура.

В 80-х уехал в США, вернулся в 1999 году и начал заниматься ансамблем Песняры, где стал лидером.

Леонид Борткевич - семья

Борткевич был женат три раза: первая жена, Ольга Шумакова из Краснодара, которая родила ему сына Алексея (1973 г.р.);

Вторая жена-гимнастка Ольга Корбут ездила с ним в США. Их брак продлился 22 года, и за это время они вырастили сына Ричарда (1978 г.р.);

Третий раз Леонид женился на модели Татьяне Родянко, которая была на 36 лет моложе Леонида. Они родили его третьего сына Кристиана в 2005 году.

Среди песен, которые исполнял Борткевич, — Вероника, Александрина, Березовый сок, Белоруссия и другие.

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