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Умерла Натэлла Ас: вокалистка группы Восток

26 января 2021, 12:31

Российская артистка Натэлла Ас трагически погибла в Москве.

Натэлла Ас
Натэлла Ас / asnatella_actress_model/

Певица Натэлла Ас умерла в 48 лет в Москве. Она выпала из окна и разбилась на смерть.

Как сообщает KP.ru, тело Натэллы Ас пролежало под домом час, пока кто-то решил позвонить в полицию.

Смерть Натэллы Ас настала в Москве на улице Теплый Стан.

"Рядом с телом 48-летней певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было. Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в органах.

Полиция начала следственные действия и проверяет возможность умышленного убийства и вероятность самоубийства.

48-летняя Натэлла Ас - российская певица, актриса и модель, вокалистка поп-группы "Восток".

Натэлла исполняла эпизодические роли в кино, а также снималась в рекламе, но главным занятием женщины была музыка.

Натэлла начала работу с группой "Восток" всего год назад - тогда началось сотрудничество с Геннадием Филипповым.

Группа "Восток" известна благодаря таким хитам, как Миражи, Танец жёлтых листьев, До встречи и Снежная королева.

Напомним, умерла известная украинская актриса и звезда Джентльмен-шоу

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