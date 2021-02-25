В проекте Від пацанки до панянки 2021 кардинально поменяли правила

Від пацанки до панянки 2021 - новые правила шоу / Новий канал

В новом сезоне проекта Від пацанки до панянки создатели решили показать, с какими zависимостями приходится бороться детям рожденным в 2000-х. Директорка Школы леди Татьяна Мокриди называет этот сезон уникальным.

В комментарии для Главреда, Татьяна Мокриди объяснила кардинальные изменения правил проекта Від пацанки до панянки в 5 сезоне.

"У преподавателей изменились подходы к "выгону" участников, - говорит Татьяна. - В этом году мы их не будем выгонять, а будем отпускать с проекта. Стены Школы леди постепенно оставлять те, кто примет от нее максимум и потеряет мотивацию на дальнейшие соревнования".Читайте такжеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне

По словам директорки, преподавателям еженедельно будет нелегко. Ведь в этом сезоне право вето теперь лишь одно на троих.

Более того, его можно использовать только один раз.

"Признаюсь, у нас была одна сложная ситуация, когда мы втроем не смогли прийти к общему решению, - рассказывает директор. - Такое случилось впервые. К счастью, решить проблему нам помогли сами девушки. И это кардинально повлияло на решение о том, кто попадет в финал".

Від пацанки до панянки 5 сезон - новые правила / Пресс-служба Новый канал

Нынешний экспресс-курс Школы леди будет тяжелым. Ведь ученицам придется достичь максимальных изменений за короткий срок.

"Не будет много времени на долгую адаптацию, - объясняет директор. - Время покажет, кто сделает выводы и использует этот шанс.

Напомним, премьера 5 сезона шоу Від пацанки до панянки выходит 1 марта в 19:00 на Новом канале.