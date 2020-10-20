В России пропал знаменитый певец Андрей Губин

Андрей Губин перестал выходить на связь / Первый канал

Легендарный певец и звезда 90-х Андрей Губин пропал. Как сообщили друзья певца, он перестал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах, не открывает дверь квартиры.

"Он перестал выходить из дома, он перестал читать сообщения, он перестал отвечать на звонки. Раньше такого не было ни разу", - заявила подруга Губина Юлия, передает телеграм-канал "Звездач".​

Женщина отметила, что дверь в квартиру певца никто не открывает. Последний раз друзья общались с ним во время выступления 46-летнего Андрея Губина в караоке этим летом, в июле. С тех пор певец исчез.

В 2010 году Андрей Губин ушел со сцены из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили левостороннюю прозопалгию лица. Через постоянные боли и спазмы ему было сложно работать.

В этом году артисту исполнилось 46 лет, он практически не дает интервью и не берет участия в каких-либо телевизионных программах.

Ранее Главред сообщал, что у Андрея Губина нашелся 21-летний внебрачный сын.