В Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусов

Светлана Бондарчук / Instagram

Фотограф Сергей Табунов, которому приписывали роман со Светланой Бондарчук, опубликовал пикантное фото своей подруги, которое произвело фурор.

Сергей Табунов в Instagram выставил фото голой Светланы Бондарчук в туалете. На снимке Светлана стоит спиной к фотографу наклонившись вперед, и выставив голые ягодицы, не прикрытые трусами. Девушка стоит то ли в длинном полосатом платье, то ли в полосатой кофточке, которую задрала вверх и оглядывается через плечо. Образ дополняют туфли-шпильки.

"Скандал так скандал", - написал он под фото и наставил много эмоджи в виде сердечек.

В комментариях поднялся целый шторм из-за обсуждения провокационного фото. И на Комментарии отвечает сам Табунов и даже Светлана Бондарчук.

Светлана Бондарчук / Instagram

"Это нормально?", "Нет!",

"Пошло...", "Всё в глазах смотрящего , по моему очень даже красиво",

"Требуем фото спереди", "На паспорт",

"А я думала-когда она трусы снимет. Дождалась", "Дооооолго вы ждали ))))

"Бабка Света пробила новое дно..Волочкова нервно закурила в сторонке", "А Сережа интересно не подавился?",

Ранее Надя Дорофеева в одном свитере поиграла с губами на провокационном фото