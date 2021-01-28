"Дерзкая": Дорофеева в одном свитере поиграла с губами на провокационном фото

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева, которая недавно стала тренером шоу Голос країни, похвасталась потрясающей внешностью на неоднозначных фото.

Надя Дорофеева в Instagram написала о скором выходе нового влога и прямого эфира, в котором собирается раскрыть секреты съемок Голоса.

Девушка подкрепила текст аппетитными фото, на которых сидит на полу в оверсайз-свитере и теплых носках, играется со своими губами и смеется.

"Yо! Афиша на сегодня - 15.00 - ПРЯМОЙ ЭФИР тут, в Insta - о шоу Голос країни‼️ Поговорим с вами о первом выпуске, о съёмках слепых прослушиваний, поотвечаю на ваши вопросы, а также познакомлю вас с первыми участницами моей команды. 20.00 - выйдет долгожданный "BALI" влог!!!! И кстати, будет он в новом формате) не забудьте и приходите вечером на просмотр", - пишет Дорофеева.

Поклонники с восторгом приняли и скорый прямой эфир и необычные фото Дорофеевой.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

"Дерзкая", "Огонь",

"Додо как всегда не стиле", "Ох какая губка :)",

"Надежда вы просто супер... Люблю вас...", "Влог еее", "Афигеть", Прекрасно"

Ранее Леся Никитюк наделала шума горячим фото с отдыха на Мальдивах.