"Дерзкая": Дорофеева в одном свитере поиграла с губами на провокационном фото

Украинская певица Надя Дорофеева обратила на себя внимание поклонников пикантными фото.
Певица Надя Дорофеева, которая недавно стала тренером шоу Голос країни, похвасталась потрясающей внешностью на неоднозначных фото.
Надя Дорофеева в Instagram написала о скором выходе нового влога и прямого эфира, в котором собирается раскрыть секреты съемок Голоса.
Девушка подкрепила текст аппетитными фото, на которых сидит на полу в оверсайз-свитере и теплых носках, играется со своими губами и смеется.
"Yо! Афиша на сегодня - 15.00 - ПРЯМОЙ ЭФИР тут, в Insta - о шоу Голос країни‼️ Поговорим с вами о первом выпуске, о съёмках слепых прослушиваний, поотвечаю на ваши вопросы, а также познакомлю вас с первыми участницами моей команды. 20.00 - выйдет долгожданный "BALI" влог!!!! И кстати, будет он в новом формате) не забудьте и приходите вечером на просмотр", - пишет Дорофеева.
Поклонники с восторгом приняли и скорый прямой эфир и необычные фото Дорофеевой.
"Дерзкая", "Огонь",
"Додо как всегда не стиле", "Ох какая губка :)",
"Надежда вы просто супер... Люблю вас...", "Влог еее", "Афигеть", Прекрасно"
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