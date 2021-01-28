"Сочная": Леся Никитюк наделала шума горячим фото

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк, которая пару дней назад отправилась на Мальдивы в отпуск, поразила своих поклонников новым купальником, в котором засветила свои сексуальные женские прелести.

Леся Никитюк опубликовала в Instagram новое фото в закрытом купальнике, который в полной мере позволил оценить ее длинные стройные ножки, из-за которых, по словам ведущей, она когда-то комплексовала.

Девушка продемонстрировала стройную фигурку и аппетитную грудь, которую не смог скрыть купальник.

Леся Никитюк / Instagram

"Красоточка русалочка", "Леся, какая ты красотка! ", "Слов нет", "Яка гарна",

"Идеальная", "Сочная, как модель с плакатов 90-х. По стилю Синди Кроуфорд напоминает ",

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