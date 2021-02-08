В Сети нашли новое фото Пугачевой без парика

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey/

В Сети уже давно ходят слухи о том, что Алла Пугачева надевает пышный парик для всяких меропрятий и фотосессий. Как она ходит дома "по-домашнему" знает только ее муж Максим Галкин и дети.

Однако российское издание Teleprogramma.pro опубликовало недавнее фото Пугачевой с подругами с очень необычной прической, утверждая, что певица вышла в люди без своего постоянного атрибута.

Недавно она запечатлелась на фото со своими подругами - с бизнес-леди Алиной Редель и адвокатом Идой Достман, к которым Алла Борисовна пришла в гости с Максимом Галкиным.

Она примерила брючный костюм цвета, как пишет издание, "экрю", который сочитается с ее спортивными ботиночками серебристого цвета.

Поклонники обратили внимание на прическу Пугачевой, и многие написали, что впервые видят Аллу без парика.

Другие же возразили, что в парике, или без парика - Алла Пугачева выглядит отлично.

Алла Пугачева / instagram.com/_alla.pugacheva/

Многие отметили, что светлый костюм Пугачевой "освежил образ, повышая его презентабельность и торжественность".

Напомним, что на днях российский певец Олег Газманов "опростоволосился", выдвигая Навальному скандальные обвинения.