Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился

Олег Газманов жестко высказался о Алексее Навальном и прокололся / УНИАН

Российский певец Олег Газманов "наехал" на Алексея Навального из-за оскорбления участника Великой Отечественной войны и опростоволосился – опубликовал картинку, на которой указана неправильная фамилия ветерана.

Исполнитель в Twitter назвал политика врагом и разместил картинку, на которой были указаны якобы факты из биографии ветерана, однако на ней его назвали Игнатом Сергеевичем Авраменко, хотя фамилия мужчины – Артеменко.

Позже артист оправдался – написал, что взял картинку из СМИ и "не заметил на мелком шрифте" ошибки в фамилии.

"Спасибо вам Игнат Сергеевич и простите за то, что дали возможность Навальному оскорбить вас! Он в вашем лице оскорбил моих родителей. Он не иноагент, он – враг мне и стране", – поделился певец.