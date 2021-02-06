Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился

Газманов назвал оппозиционера своим врагом и не заметил важный факт.
Российский певец Олег Газманов "наехал" на Алексея Навального из-за оскорбления участника Великой Отечественной войны и опростоволосился – опубликовал картинку, на которой указана неправильная фамилия ветерана.
Исполнитель в Twitter назвал политика врагом и разместил картинку, на которой были указаны якобы факты из биографии ветерана, однако на ней его назвали Игнатом Сергеевичем Авраменко, хотя фамилия мужчины – Артеменко.
Позже артист оправдался – написал, что взял картинку из СМИ и "не заметил на мелком шрифте" ошибки в фамилии.
"Спасибо вам Игнат Сергеевич и простите за то, что дали возможность Навальному оскорбить вас! Он в вашем лице оскорбил моих родителей. Он не иноагент, он – враг мне и стране", – поделился певец.
- Напомним, в России летом 2020 года против Алексея Навального завели дело о клевете. Поводом стало высказывание оппозиционера о ролике в поддержку поправок к конституции РФ, в котором в частности снялся Игнат Артеменко.
- В судебном иске говорится, что политик назвал участников съемок "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана.
- Дело о клевете рассматривает суд. Следующее заседание запланировано на 12 февраля.
Автор: Екатерина Присяжнюк