В суд по делу Ефремова пришло сразу 4 апелляции

В московский суд, где проходило слушание дела по ДТП с Михаилом Ефремовы, поступило сразу несколько апелляций.
Михаил Ефремов уже получил нового адвоката и составил апелляцию для суда, которую они отправили в Пресненский суд Москвы.
Однако, уволенный и лишенный лицензии Эльман Пашаев написал свою апелляцию вопреки всем договорам, и не он один, пишет телеграм-канал НеМалахов.
В Пресненский суд одновременно поступили 4 апелляции на приговор Ефремову.- актер в заявлении указал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор. По словам Ефремова, его прошлая позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева.
Однако в суд поступило также заявление от Пашаева и его помощницы.
"Пашаев, в свою очередь, указывает на массу нарушений и просит вернуть дело в прокуратуру. Его помощница Шаргородская настаивает на изменении меры наказания с колонии общего режима на колонию-поселение", - пишет телеграм-канал.
Одновременно с тем, адвокат гражданской жены погибшего курьера Ирины Стерховой вновь просит признать ее потерпевшей.
- Ранее уже сообщалось, что конфликт между Стерховой и Захаровой возник из-за того, что Сергей Захаров погиб в процессе развода с действующей женой, таким образом, Стерхова не успела стать его официальной партнершей.
- Напомним, что Михаил Ефремов признан виновен в ДТП 8 июня, в котором погиб Сергей Захаров. Ефремова осудили на 8 лет колонии общего режима и 3 года лишения водительских прав.