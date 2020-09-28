В суд по делу Ефремова пришло сразу 4 апелляции

Михаил Ефремов / Lifeshot

Михаил Ефремов уже получил нового адвоката и составил апелляцию для суда, которую они отправили в Пресненский суд Москвы.

Однако, уволенный и лишенный лицензии Эльман Пашаев написал свою апелляцию вопреки всем договорам, и не он один, пишет телеграм-канал НеМалахов.

В Пресненский суд одновременно поступили 4 апелляции на приговор Ефремову.- актер в заявлении указал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор. По словам Ефремова, его прошлая позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева.

Однако в суд поступило также заявление от Пашаева и его помощницы.

"Пашаев, в свою очередь, указывает на массу нарушений и просит вернуть дело в прокуратуру. Его помощница Шаргородская настаивает на изменении меры наказания с колонии общего режима на колонию-поселение", - пишет телеграм-канал.

Одновременно с тем, адвокат гражданской жены погибшего курьера Ирины Стерховой вновь просит признать ее потерпевшей.