Ведущая 1+1 после развода отправилась в путешествие с подругами

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая эмоционально рассказала о незабываемом путешествии в Грузию, которое предприняла на авто с подругами.

"Казбеги - это просто моя новая любоффффь. Давно мечтала сюда добраться - и наконец-то все удалось! Дорога Тбилиси-Казбеги примерно 200 км и занимает около 3 часов. Но это если не останавливаться, а не останавливаться просто невозможно! Наш маршрут: Тбилиси - Джвари - Жинвали - Ананури - Пасанаури (самые вкусные хинкали) - Гудаури - Казбеги. Но проверяйте перевал проездной, потому что могут быть пробки или заблокированным путь", пишет она.

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Она призналась, что пейзажи действительно поразили девушек, и дали повод для множества фотографий.

"Дорога к Казбеги настолько живописная, что хочется останавливаться ежеминутно и наслаждаться невероятными пейзажами", - объяснила она.

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Напомним, недавно вышло интервью с Соломией Витвицкой, которая впервые рассказала о разводе с мужем.

Как известно, Соломия Витвицкая объявила о разводе с мужем 8 февраля 2021 года, и полушутливо пообещала найти ему другую жену.

Напомним, Соломия Витвицкая 8 прожила Владом Кочатковым. Они познакомились на работе, и закрутился их роман.

За 8 лет они не завели детей, хоть много над этим работали, но Соломия успела стать крестной сразу у 7 детей друзей и близких.

Полный выпуск шоу ЖЗЛ и интервью с Соломией Витвицкой можно смотреть на 1+1 video.