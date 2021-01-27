Вера Брежнева удалила "фирменную" родинку

Вера Брежнева / Instagram

Знаменитая экс-ВИА Гра Вера Брежнева заинтриговала новыми фото, на которых показала лицо без легендарной милой родинки.

В Сети заметили, что на последних снимках, которые показывает певица, которая занимается сольной карьерой после ухода из ВИА Гры, Вера Брежнева избавилась от родинки у губы.

Сейчас Вера Брежнева занята съемками нового проекта уже не первый день, и поделилась обновлением в сториз.

Как ранее писали российские СМИ, певица, которая последнее время живет в РФ, давно собралась избавиться от родинки, но все время, что-то ее задерживало.

Вера Брежнева / Stories Instagram

Когда-то во время общения с фанатами, Брежнева подчеркнула, что она предварительно проконсультировалась с дерматологом, и решение полностью обдуманное.

Вера Брежнева / Stories Instagram

Певица никак пока что не комментировала изменение во внешности, и неизвестно - связано это с состоянием здоровья артистки, или просто косметическое усовершенствование.