Вера Брежнева удалила "фирменную" родинку

Певица Вера Брежнева засветилась на новых фото без родинки на лице.
Знаменитая экс-ВИА Гра Вера Брежнева заинтриговала новыми фото, на которых показала лицо без легендарной милой родинки.
В Сети заметили, что на последних снимках, которые показывает певица, которая занимается сольной карьерой после ухода из ВИА Гры, Вера Брежнева избавилась от родинки у губы.
Сейчас Вера Брежнева занята съемками нового проекта уже не первый день, и поделилась обновлением в сториз.
Как ранее писали российские СМИ, певица, которая последнее время живет в РФ, давно собралась избавиться от родинки, но все время, что-то ее задерживало.
Когда-то во время общения с фанатами, Брежнева подчеркнула, что она предварительно проконсультировалась с дерматологом, и решение полностью обдуманное.
Певица никак пока что не комментировала изменение во внешности, и неизвестно - связано это с состоянием здоровья артистки, или просто косметическое усовершенствование.