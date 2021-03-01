Від пацанки до панянки 2021 1 выпуск 01-03-2021 - кто покинул проект

Від пацанки до панянки 5 сезон - кто ушел в 1 выпуске / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2021 вышел на Новом канале 1 марта. В 5 сезоне пацанок тщательно подбирали, и первый выпуск, первое знакомство прошло весьма тяжело, как и для пацанок, так и для преподавателей.

Первый день в реалити Від пацанки до панянки 2021 оказался богатым на события для представительниц поколения Z. Девушки знакомились и притирались – кто за рюмкой, а кто и кулаками. А еще пацанки проходили свои первые испытания на пути к Школе леди.

"Каждые 20 лет меняется поколение. Поколение Z – двигатели современности. Это творцы. Но наши девушки оказались разрушительницами. Поэтому мы пошли на эксперимент, – объясняет первый заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Перед тем, как участницы попали в Школу леди, они должны были пройти проверку на совместимость с другими поколениями".Читайте такжеВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами

Однако пацанки с треском ее провалили. Сначала они в пьяном угаре ворвались в чужой гараж с представителями поколения Y. Но это только цветочки. Ягодки были при знакомстве с поколением Х в библиотеке. Пацанки так выясняли отношения между собой, что разнесли читальный зал и чуть не поубивали друг друга.

"Они настолько ужасно вели себя в первый день, что мы находились в сплошном шоке, – признается директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Создавалось впечатление, что они не осознавали, куда попали. Чтобы их ум протрезвел, чтобы они стали ответственными, мотивированными и поняли, что проект – это серьезно, девушки получили задание – выбрать человека, который покинет реалити, не попав в Школу леди. Их решение нас шокировало".

Від пацанки до панянки 2021 / Новый канал

Преподаватели дали возможность пацанкам самим выбирать, кому покинуть шоу. Кое кто-то из девушек захотели сами уйти, но по новым правилам участниц теперь не выгоняют - им дают уйти, когда они сами будут готовы.

Однако, создатели шоу Від пацанки до панянки сделали так, что результаты выбора девушек будут известны только во втором выпуске 8 марта. В первом выпуске Від пацанки до панянки 2021 не выгнали никого.