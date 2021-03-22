Від пацанки до панянки 5 сезон 4 выпуск 22-03-2021: заложницы образа жизни

Від пацанки до панянки 2021 4 выпуск 22-03-2021 смотреть онлайн / ledi.novy.tv

Новый 4 выпуск шоу сезон Від пацанки до панянки 2021 вышел 22 марта на Новом канале в 19-00. В этом выпуске девушки должны осознать свои зависимости, отказаться от них и получить внутреннюю свободу. Преподаватели пошли на весьма кардинальные эксперименты, чтобы заставить их об этом задуматься. А еще понять, что только они делают свою жизнь счастливой.

Педагоги нового сезона Пацанок - Татьяна Мокриди, Ирина Зайцева и Катерина Виноградова.

Усиление конкуренции на проекте

На этой же неделе девушек ждет пренеприятные испытание, и не только обычные задания, но и прибавление в составе.

Преподаватели позовут на шоу еще трех участниц, которых девушки не знают, и встреча будет не из самых теплых. Тем более, что будут вести они себя, мягко говоря, по-свински. Навеселе они будут провоцировать пацанок к драке, разнесут их комнату и начнут прописывать свои правила.

Від пацанки до панянки 2021 / новый канал

Пьянка на свадьбе

Девушки получат очень серьезное и сложное задание – организовать и провести свадьбу на высоком уровне. При этом преподаватели назначили для участниц проекта в этот раз ответственное лицо. Наталья Чекуня будет распорядителем праздника - она должна не только все организовать, но и отвечать за поведение участниц и последствия их поступков.

Она явно недооценила свои силы и переоценила подруг. Вместо того, чтобы веселить гостей и молодых, еще до начала празднования феи с фиолетовыми крыльями изрядно выпьют игристого за здоровье молодых и начнут неадекватное поведение. А дальше и свадебная драка будет, и пьянка.

Заложницы в музее

Преподаватели решили устроить участницам поход в галерею современного искусства. Но, как в сериале Бумажный дом, их и всех гостей захватят грабители. Более того, они будут пытаться перетащить пацанок на свою сторону и предложат каждой привилегию в обмен на подчинение девушек. Или на право управлять своими подругами.

Від пацанки до панянки 2021 / новый канал

Ирина Бакуля снова сорвется, и начнет в тот же день пить все, что горит. Такое поведение одноклассницы выведет из себя Леру Ткаченко

Отдых в SPA

Преподаватели отправляют участниц шоу в загородный SPA-комплекс. девушек ждет полный комплект услуг - косметологические процедуры, массажи, обертывания, грязевые ванны. Но это райское наслаждение получат только три участницы. Все остальные станут их прислугой.

Пацанкам будет очень сложно это пережить, тем более, что рем счастливицам стоит удержаться от шуток над подругами.

Что касается любимых матов девушек "мат - вместо тысячи слов", преподаватели придумали действенный способ бороться с этим - при помощи электричества.

Від пацанки до панянки 5 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 22-03-2021: анонс

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.