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Владимир Дантес выпустил новый клип Sasha

18 марта 2021, 20:14

Украинский певец Владимир Дантес представил новый клип Sasha, в котором показал их с Надей Дорофеевой дом.

Владимир Дантес
Владимир Дантес / Пресс-служба

Владимир Дантес в новом клипе Sasha в ироничном тоне рассказал, что переживают девушки после расставания с парнями.

Темой клипа стали танцы в клубе до упаду, новые прически, и кардинальные перемены в жизни. Такой клип снял Дантесу режиссер Леонид Колосовский, а соавтором трека является рэпер и продюсер Потап.

"Песня началась с фразы "забудь все, что было", а потом я пришел на студию к Потапу в Mozgi и мы вместе написали припев. Песня о расставании, о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями делают стрижку каре, планируют изменить жизнь или просто танцуют "под минимал", объяснила Дантес.

Для съемок видео певец сменил 21 образ: от леопардовой шубы до брюк со змеиным принтом. В этом клипе Дантес впервые показал зрителям дом, в котором он живет вместе со своей женой Надей Дорофеевой. В клипе появилась даже Надя Дорофеева.

Владимир Дантес
Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Пресс-служба

За время съемок Дантес переодевался 36 раз.

Владимир Дантес - Sasha смотреть клип:

"В клипе одновременно множество Дантесов поют одну песню. Мы нашли очень интересный технический язык, чтобы описать нашу историю. Видео, как компьютерная игра, похожа чем-то на Google Maps или Google Earth. С ее помощью можно перемещаться в пространстве и видеть, как Владимир преображается, меняет образы и становится разным человеком, рассказывая одну историю", – рассказал режиссер клипа Леонид Колосовский.

Ранее Вера Брежнева сняла клип Ты не один в необычном для нее стиле.

Надя Дорофеева Владимир Дантес новости шоу бизнеса
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