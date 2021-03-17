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Вера Брежнева презентовала новый клип на песню Ты не один

17 марта 2021, 12:44

Эстрадная певица Вера Брежнева порадовала поклонников видеоклипом на песню Ты не один, которую впервые представила весной 2021 года.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / Instagram

Вера Брежнева выпустила клип на песню Ты не один, которая вышла ранее.

В основу клипа положена очевидная на первый взгляд, но такая актуальная мысль - мы не одиноки.

Клип снят в необычном последнее время для певицы стиле - картинка похожа на розовый мир снов. Сама Вера Брежнева предстала в total white образе, примерив брючный оверсайз костюм.

"Внутри каждого из нас есть целый мир. Там находится все самое важное и сокровенное: наши чувства, мысли, воспоминания, впечатления, то, что мы транслируем наружу и то, что хотели бы сохранить в тайне" - говорят создатели клипа.

Минималистичный клип пропитан символизмом, он будто погружает нас во внутренний мир самой певицы: спокойствие, умиротворение, приглушенные тона и мягкие краски - вот, что мы видим. При этом музыка и слова создают позитивную атмосферу.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / пресс-служба @varyatoday

Ты не один - история близкая и понятная всем. История о том, как важно расширять границы, открывая себя миру и мир вокруг себя.

Вера Брежнева клип Ты не один - видео

Вера Брежнева Ты не один - текст и слова

В мире небоскрёбов, новостей

Сложно удержать факапы в тайне

Подгорает завтрак на плите

Каждая случайность — не случайна

Пусть тебе приснится птица

И синица превратится

В журавля, который прилетит с небес

И когда тебе не спится

Даже если что случится

Помни, мой родной

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один здесь

Прогони вселенскую тоску

У Вселенной план на наши планы

Можешь перестать быть начеку

И открыть печенье с предсказанием

Пусть тебе приснится птица

И синица превратится

В журавля, который прилетит с небес

И в далёкой загранице

Даже если что случится

Помни, мой родной

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один здесь

Boy, помнишь бой

Мы играли в морской бой

Если не убит, а ранен

То не пей, а пой, boy

Boy бывает ранен

Но раны есть у всех

Успех не значит счастье

Но счастье - есть успех

Boy, помнишь бой

Мы играли в морской бой

Если не убит, а ранен

Встань и заново построй

Ой, знаешь boy

Мир полон чудес

Помни мой родной

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один здесь

Ты не один, ты не один

Ты не один

Здесь целый мир

Напомним, что самый поющий ректор украинского ВУЗа Михаил Поплавский презентовал новый клип Я твой Миша.

клип Вера Брежнева новости шоу бизнеса
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