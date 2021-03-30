Владимир Остапчук сообщил о трагедии в семье

Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk/

Шоумен Владимир Остапчук был вынужден срочно уехать из киева в связи со смертью дорого ему человека.

На 96-м году ушла из жизни бабушка шоумена Ольга. Об этом Остапчук рассказал в Instagram. Как признался Владимир, он успел повидаться с родным человеком на прошлой неделе.

"Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться ..." — написал Владимир.

Недавно Владимир Остапчук рассказывал, что у бабушки случилась неприятность - у нее случился инсульт, а при падении она разбила голову.

Тогда он ездил к родителям и занимался поправкой здоровья бабушки. Он отвез ее в Умань к маме, которая могла присмотреть за женщиной.

Напомним, что в России умер звезда Глухаря. Его тело обнаружили только через месяц, так как он не особо общался с родственниками и друзьями.