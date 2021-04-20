Владимир Пресняков лег на операцию из-за рака

Пресняков старший / instagram.com/v.p.presnyakov/

У российского композитора Владимира Преснякова-старшего обнаружили рак.

Как сообщает КП.ру, в апреле 2021 года музыкант сообщил, что борется с онкологией.

По словам Преснякова, он обратился за медицинской помощью из-за болей в боку, от которых он страдал долгое время.

Владимир Пресняков думал, что его беспокоит камень в почке, однако причиной проблем стал рак, который удалось обнаружить на ранней стадии.

Пресняков-старший прооперировал рак и начал курс химиотерапии.

"К счастью, мне попался очень хороший хирург. У меня в итоге отняли одну почку. Люди живут без нее. Восстановление идет нормально. Жалею, что какое-то время не могу играть в футбол. Чувствую, что слабоват. Сыну я жаловаться на свое здоровье не хочу", - сказал композитор.

Как оказалось, Пресняков скрывал проблемы со здоровьем даже от жены.

Напомним, что украинская певица, которая живет в США, Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье.