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Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье

23 февраля 2021, 11:33

Украинская певица Мика Ньютон впервые призналась, что женщины в ее роду и раньше болели раком.

Мика Ньютон
Мика Ньютон / instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон рассказала, что о своем заболевании раком узнала случайно, после незначительной, казалось бы операции. Однако, рассказала, что ее случай заболевания онкологией - не первый в ее семье.

Как сообщила Мика Ньютон в интервью проекта Зірковий шлях, ее мама и бабушка также когда-то перенесли онкологические заболевания.

"У меня и у бабашки был рак, и у мамы был рак, но как показало обследование, мне никто не передал его по наследству. Это не наследственное", - говорит она.

Она рассказала, что о своей болезни сообщила родственникам, но папа узнал в самую последнюю очередь.

Теперь же, девушка занялась организацией фонда в Киеве, который будет помогать бороться с раком.

Также Мика сказала, что теперь возвращается к работе, имеет грандиозные планы по карьере, и мечтает стать мамой.

  • Как ранее сообщал Главред, украинский певец Виктор Павлик и его молодая жена Катерина Репяхова узнали пол своего будущего ребенка.
  • Напомним, что участница Евровидения от Украины Мика Ньютон в 33 года узнала, что заболела раком - у нее был поражен яичник.
  • Болезнь подкосила не только певицу, но и ее мужа, но после интенсивного лечения, она поборола рак.
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