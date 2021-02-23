Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье

Мика Ньютон / instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон рассказала, что о своем заболевании раком узнала случайно, после незначительной, казалось бы операции. Однако, рассказала, что ее случай заболевания онкологией - не первый в ее семье.

Как сообщила Мика Ньютон в интервью проекта Зірковий шлях, ее мама и бабушка также когда-то перенесли онкологические заболевания.

"У меня и у бабашки был рак, и у мамы был рак, но как показало обследование, мне никто не передал его по наследству. Это не наследственное", - говорит она.

Она рассказала, что о своей болезни сообщила родственникам, но папа узнал в самую последнюю очередь.

Теперь же, девушка занялась организацией фонда в Киеве, который будет помогать бороться с раком.

Также Мика сказала, что теперь возвращается к работе, имеет грандиозные планы по карьере, и мечтает стать мамой.