Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье

Украинская певица Мика Ньютон впервые призналась, что женщины в ее роду и раньше болели раком.
Мика Ньютон рассказала, что о своем заболевании раком узнала случайно, после незначительной, казалось бы операции. Однако, рассказала, что ее случай заболевания онкологией - не первый в ее семье.
Как сообщила Мика Ньютон в интервью проекта Зірковий шлях, ее мама и бабушка также когда-то перенесли онкологические заболевания.
"У меня и у бабашки был рак, и у мамы был рак, но как показало обследование, мне никто не передал его по наследству. Это не наследственное", - говорит она.
Она рассказала, что о своей болезни сообщила родственникам, но папа узнал в самую последнюю очередь.
Теперь же, девушка занялась организацией фонда в Киеве, который будет помогать бороться с раком.
Также Мика сказала, что теперь возвращается к работе, имеет грандиозные планы по карьере, и мечтает стать мамой.
- Как ранее сообщал Главред, украинский певец Виктор Павлик и его молодая жена Катерина Репяхова узнали пол своего будущего ребенка.
- Напомним, что участница Евровидения от Украины Мика Ньютон в 33 года узнала, что заболела раком - у нее был поражен яичник.
- Болезнь подкосила не только певицу, но и ее мужа, но после интенсивного лечения, она поборола рак.