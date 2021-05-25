"Вместе мы с Мишей или нет": победительница Холостяка заинтриговала объявлением

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Бывшая жена главы ОП Анрея Богдана рассказала о реакции на шоу Холостяк в Сети, и заинтриговала заявлением о том, как сложились их отношения.

Победительница Холостяка чуть не запутала поклонников истрией о проекте в своем Instagram, и предложила устроить голосование. Ее интересует мнение большинства - Михаил остался с Анной Богдан, или нет?.

"Нас с Мишей свело стечение обстоятельств. Благодаря настойчивости своей сестры, я заполнила анкету на проект. Благодаря нашему общению в скайпе - он понял, что что-то во мне его цепляет. Благодаря тому, что я не боюсь высказывать свое мнение и показывать настоящие эмоции - он увидел меня настоящую... У каждого из нас есть свои минусы и свои плюсы. Нет людей идеальных. Поэтому мы и выбираем тех, с минусами которых, мы согласны мириться и возможно, даже дружить" - заинтриговала она.

Девушка решила спровоцировать новые слухи об их отношениях с Михаилом неоднозначными намеками.

"Вы много задаете вопросов по-поводу того, вместе мы с Мишей или нет...Так сложилось, что большинство пар которые встретились на проекте, в реальной, порой рутинной жизни - расходились. И это нормально) Ведь каждый день мы познаем человека в разных жизненных ситуациях... Уверена, что каждому из вас это знакомо", - объяснила она.Читайте такжеЮля Зайка обратилась к Михаилу после драматического финала Холостяка

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

При этом Анна Богдан попросила написать в комментариях к посту свое мнение - осталась она с Мишей, или нет после проекта.

В финале Холостяка Михаил Заливако выбрал Анну Богдан, заявив, что его отношения с Юлей - не любовь.

Напомним, что несмотря на то, что в эфир вышел финал проекта Холостяк 2021, на самом деле главный выпуск впереди - 28 мая выйдет шоу Как выйти замуж, в котором участницы и Михаил расскажут о жизни после проекта. Тогда же станет известно, остался Михаил с бывшей Андрея Богдана, или нет.