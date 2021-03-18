Юлия Санина призналась, как было кататься на авто Пабло Эскобара

Юлия Санина и Alekseev - Орел и решка / telegram Юлии Саниной

Юлия Санина, одна из ведущих тревел-шоу Орел&Решка 10 лет,которое показывает Новый канал, отправилась в Медельин — родной город известного на весь мир колумбийского наркобарона.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина получила безлимитную карту в новом выпуске Орла и Решки 2021, и среди прочих развлечений попробовала покататься на личной машине самого Пабло Эскобара. О впечатлениях она рассказала для комментария Главреду.

"Я каталась в машине, в которой Эскобар перевозил десятки килограммов наркотиков и мешки с наличными. На кожаных креслах в этом автомобиле сидел сам Пабло Эскобар, а рядом с ним — телохранитель по кличке Эль Лимон. В этом багажнике лежали винтовки М-16, — рассказала Юлия Санина. — Конечно же, Эскобар не водил машину сам — у него был целый отряд гонщиков, которым каждый день приходилось быть в опасности и иногда уходить от погони".Читайте такжеThe Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми

Юлия Санина - машина Эскобара / Новый канал

Понимание, что ты сидишь в машине, в которой когда-то катался самый известный наркобарон в мире — однозначно кружит голову. А вот сам автомобиль оставляет желать лучшего.

Юлия Санина / Новый канал

"Кроме этой машины, у наркобарона был целый автопарк. Но он предпочитал красный Land Cruiser, потому что в то время именно этих автомобилей было больше всего в городе — так наркобарон не выделялся в трафике, — рассказала ведущая Орла&Решки 10 лет на Новом канале. — Мне в автомобиле Эскобара было прикольно только первые 10 минут — пахло отвратительно и трясло, как в корыте".

Юлия Санина / Новый канал

Кроме того, в интервью с Alekseev Юлия Санина рассказала, что при знакомстве с бывшим подручным и братом Пабло Эскобара пережила смешанные чувства - бывший наркоделец нынче уже старый, и говорил преимущественно о хорошем, которое делал Пабло, но все же их преступления были ужасными.

Alekseev Юлия Санина - тревел-краш тест:

Напомним, в феврале на Новом канале вышел юбилейный сезон Орла& решки. В 10 выпусках приняли участие 20 звезд из Украины России, и посетили 10 стран во время карантина из-за коронавируса.